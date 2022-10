Fesp discute revisão do Plano Plurianual 2023

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) realizou uma reunião com equipe a técnica do órgão para tratar da revisão do Plano Plurianual (PPA) 2023 na tarde desta sexta-feira, 14. O produto final contendo os formulários da revisão da Fesp será enviado à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad) na próxima quarta-feira, 19.

A revisão é um exercício anual e como todas metas e ações da Fesp são transversais, a instituição optou por fazer coletivamente, envolvendo todas as coordenações, para que cada área faça a revisão com base nas demandas cotidianas.

“A revisão do nosso planejamento de forma participativa com as coordenações que integram a Fesp, possibilita uma reflexão sobre os objetivos, ações, metas e indicadores, no sentido de garantir a eficácia, eficiência e efetividade das políticas de gestão planejadas e em desenvolvimento. Para isso, é de suma importância o envolvimento e engajamento de toda equipe nas ações internas e externas do PPA”, destacou o presidente da Fesp, Robson Vila Nova.

Texto: Redação Fesp

Edição: Secom Palmas