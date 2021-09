Projeto “Encontros Sonoros” de música contemporânea abre inscrições

Com objetivo de explorar novas possibilidades sonoras, por meio de experimentações musicais criativas que possam ser usadas em sonoplastia, em composições, no cancionismo e na improvisação musical, estão abertas as inscrições para as oficinas Encontros Sonoros. As oficinas são uma realização da empresa Fluxo Criativo e ocorre entre os dias 17 e 18 de setembro. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc Tocantins e conta com apoio do Governo do Tocantins, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

A música autoral contemporânea é o foco da oficina Encontros Sonoros que será ministrada pelo maestro Heitor Oliveira. O projeto será ofertado a músicos amadores e profissionais. Serão disponibilizadas dez vagas por turma, direcionadas ao público das cidades de Palmas, Porto Nacional e Gurupi.

No dia 17 de setembro, as atividades ocorrem, às 8 horas, na Universidade Federal do Tocantins (UFT) Bloco B em Palmas, e às 14 horas na ComSaúde, em Porto Nacional. No dia 18 de setembro, 14h30, haverá aula no Centro Cultural Mauro Cunha, em Gurupi.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4LbBg3OwI1sOXwnqwC8Skc2eWDiwYr_nIv0BDw1tuka6c8w/viewform, também disponíveis nas redes sociais da Fluxo Criativo.

As oficinas integram o projeto As Gerações dos Mortais Assemelham-se às Folhas das Árvores (2015-2017), que ofertará gravação e lançamento audiovisual e fonográfico de uma obra musical contemporânea para pianista e assistentes. O projeto é fruto de uma colaboração entre o pianista Dario Rodrigues Silva (Caçapava-SP) e o compositor Heitor Oliveira (Palmas-TO).

A obra consiste em um sarau para pianista e assistentes com música de Heitor Oliveira e textos de Homero, Dante, Camões e Shakespeare. “A obra inventa relações entre leituras de passagens literárias clássicas e a criação musical contemporânea, propondo a interação do pianista com seus assistentes. Seu processo de criação e de performance proporciona reflexões e provocações no âmbito de práticas criativas colaborativas e interartísticas”, afirma Heitor Oliveira.

“O projeto contribui para aperfeiçoamento, troca de experiência e valorização dos músicos, estimulando a criatividade dos nossos artistas tocantinenses”, considerou o presidente da Adetuc, Jairo Mariano.

Perfil

Heitor Martins Oliveira possui bacharelado em Música/Regência e licenciatura em Educação Artística pela Universidade de Brasília, mestrado em Música/Composição pela Texas State University e doutorado em Música/Composição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Na UFT, é professor do Curso de Teatro, onde vem estimulando a constituição de espaços de participação cultural e de criação sonora e musical. Também mantém atividade constante como compositor de música para sala de concerto, artes cênicas e produção audiovisual.