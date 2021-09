Prefeitura realiza serviços públicos de paisagismo na Praia da Graciosa

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) realiza serviços de paisagismo na Praia da Graciosa e de zeladoria no Parque Cesamar e em diferentes regiões da Capital, nesta terça-feira, 14.

As quadras Arso 62 (605 Sul), Arse 81 (804 Sul), Arne 53 (406 Norte), ACSU-SO 120 (1201 Sul), ACSU-SO 130 (1301 Sul) e Arso 44 (409 Sul), bem como as avenidas JK, Teotônio Segurado e Palmas Brasil Norte, Jardim Aureny III, Santa Bárbara e o Parque dos Povos Indígenas recebem as equipes do roço costal e roço com trator. Já os serviços de rastelamento, assim como a poda de árvores nos jardins públicos, estão previstos para acontecer nas avenidas NS-03, NS-01, NS-02 com LO-11 e na Avenida JK.

Outros serviços

Capina e varrição devem acontecer na Quadra Arse 22 (206 Sul) e no Jardim Vitória II. A retirada de entulho na Quadra Arso 42 (405 Sul), no Jardim Aureny IV, no Setor Sul e Taquari nas avenidas LO-14 e LO-29. Já a manutenção de equipamentos deve acontecer na Quadra Arse 51 (504 Sul) e o plantio de mudas continua sendo realizado no Viveiro de Flores da Seisp.

Qualquer pessoa pode solicitar os serviços para a sua comunidade através dos telefones (63) 3212-7417 ou (63) 3212-7426 de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas.