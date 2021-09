Escola de Artes de Araguaína abre novas vagas para cursos gratuitos

A Prefeitura de Araguaína anuncia a reabertura das inscrições para os cursos oferecidos na Escola de Artes Raimundo Paulino (Reciclarte). Ao todo, serão ofertadas 224 vagas distribuídas em 10 cursos gratuitos, como balé clássico, violão popular, violão clássico, teclado, técnica vocal, pintura, instrumentos de sopro, modelagem corte e costura, oficina criativa e trabalhos com recicláveis.

Em uma parceria com a Secretaria da Assistência Social, também foram abertas vagas para o curso de bordado, que faz parte do programa Capacita Araguaína e tem como público-alvo a população de baixa renda com idade entre 14 e 59 anos que esteja cadastrada no Programa Bolsa Família. O material didático é oferecido pelo Programa Geração de Renda do Município e os participantes receberão certificado de conclusão de curso.

Para o retorno das aulas presenciais, a escola localizada no Setor Maracanã fez uma série de adaptações, garantindo a segurança da equipe e dos alunos em relação à covid-19, incluindo a divisão das turmas em horários diferentes, evitando aglomerações.

“Nossas turmas são divididas normalmente com um número pequeno de alunos e em diversos horários nos três turnos e exigimos o cumprimento de todos os protocolos de segurança dentro da escola, como o uso de máscaras, álcool e a sanitização regular do prédio e higienização constante das salas e equipamentos todos os dias. Dessa forma conseguimos retomar os cursos que são tão importantes para a comunidade”, explicou a diretora da escola, Valéria Elias.

Matrículas

Além de gratuitos, os cursos estão disponíveis para todas as idades. Para fazer a matrícula é necessário procurar a secretaria da instituição, localizada à Rua Sabiá, no Setor Maracanã, ao lado da UBS (unidade básica de saúde), das 7 às 12 horas, das 13 às 18 horas e das 19h às 20h30. Para garantir a vaga, o candidato precisa apresentar cópias dos documentos pessoais e comprovante de residência.

Já para alunos matriculados na Rede Municipal, é necessário a cópia da Certidão de Nascimento; cópia do CPF; cópia do documento de identidade (RG); assinatura de termo de responsabilidade; comprovante de residência; cópia do Cartão Benefício (Bolsa Família, se tiver); declaração e/ou Histórico Escolar; ficha de aproveitamento Individual; 1 foto 3×4; cópia dos documentos dos pais e/ou responsáveis (RG e CPF); cópia do NIS do aluno (caso possua); cópia do Cartão SUS.

Membros das associações de catadores de recicláveis e seus filhos, família de baixa renda e alunos da Rede Pública Municipal têm prioridade em 60% das vagas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3413-1295, em horário comercial.

A escola

A Reciclarte de Araguaína conta com salas para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, oferecendo instrumentos, equipamentos e materiais didáticos. O prédio conta ainda com um galpão, oficina de produção, banheiros, área de lazer, jardim e cozinha.