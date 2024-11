Projeto Cuidando de Quem Cuida valoriza bem-estar dos servidores municipais

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) levou o evento ‘Cuidando de Quem Cuida’ aos servidores municipais de Palmas, no dia 31 de outubro. A iniciativa integra o projeto Viva Bem Servidor (VBS), que oferece palestras, workshops, e práticas integrativas e complementares para promover o bem-estar físico e mental dos servidores, reforçando a importância de “cuidar de quem cuida”. O evento, que ocorreu na sede do instituto, na Avenida Teotônio Segurado, também faz alusão ao Dia do Servidor que ocorre no dia 28 de outubro, data que reconhece e valoriza a importância dos trabalhadores do setor público no Brasil.

Abertura e envolvimento institucional

O presidente do IVM, Bruno Barreto, deu início ao evento destacando o compromisso do Instituto com o bem-estar dos servidores: “Aqui mantemos essa relação de cuidado com servidores efetivos, comissionados e estagiários, proporcionando atividades que visam o bem-estar. A gestão pública precisa valorizar seus servidores, seja com melhorias salariais ou apoio ao desenvolvimento na carreira, como vemos nas áreas de educação, saúde e segurança”, pontuou.

Atividades de relaxamento e capacitação

Em seguida, o coordenador do Viva Bem Servidor (VBS) e servidor Kaique Hilário conduziu um momento de relaxamento por meio de práticas de yoga e meditação antes da palestra principal, quando a servidora da GMP Letícia Walker Bordin falou sobre ‘Gerenciando o Estresse e a Ansiedade no Ambiente de Trabalho’.

Autocuidado e comunicação

Durante sua explanação, Letícia introduziu métodos práticos de organização e gestão de tempo aos agentes presentes, como a Matriz de Eisenhower e a técnica Pomodoro. “Se é importante e urgente, faça agora; se é importante, mas não urgente, programe; se não é importante, mas é urgente, delegue; se não é importante nem urgente, então é desnecessário”, explicou Letícia, destacando a importância de priorizar tarefas e otimizar o cotidiano.

Outros pontos abordados foram técnicas de Comunicação assertiva; Comunicação não violenta; Atenção plena (Mindfulness) e Respiração consciente, que ajudam os servidores a cultivar um ambiente mais harmonioso e relações interpessoais mais saudáveis. A instrutora também incentivou os participantes a praticarem o autocuidado e aprenderem a dizer “não” em casos de demandas excessivas. “Cada vez que você decide não se estressar, como no trânsito, você assume o poder de escolha e quebra o ciclo do automático, trazendo mais consciência para o dia”, observou.

Já o servidor Kaique Hilário reforçou a importância do autoconhecimento: “Se não treinamos a mente, não conseguimos regular nossas emoções, e isso pode ser um problema no trabalho e na vida pessoal.”

Sobre o Viva Bem Servidor

O Viva Bem Servidor (VBS) é uma iniciativa coordenada pelo Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), que visa promover a saúde física e emocional dos servidores municipais de Palmas. O projeto inclui uma variedade de atividades, como palestras sobre inteligência emocional e programas de saúde ocupacional, promovendo um ambiente de trabalho acolhedor e incentivando práticas de autocuidado. Com iniciativas como essa, o IVM reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e valorização dos servidores públicos de Palmas, reconhecendo o papel essencial que desempenham na construção de uma cidade mais justa e saudável para todos.