Agentes de Trânsito garantem segurança e tranquilidade no tráfego durante Enem

A ação coordenada pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) foi fundamental para o sucesso do Enem 2024 em Palmas. Com planejamento e uma atuação integrada com diversas forças de segurança, os agentes de trânsito controlaram o fluxo intenso de veículos, coibiram infrações e garantiram a segurança dos participantes.

A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 em Palmas contou com uma intensa preparação e organização das forças de segurança locais. Esse planejamento começou em outubro, com uma reunião no Centro Integrado de Controle de Operações do Estado do Tocantins (CICC), reunindo representantes da Polícia Civil (PC), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), agentes de Trânsito, Corpo de Bombeiros e Correios, entre outros órgãos.

No primeiro dia de provas, 3 de novembro de 2024, um total de 12 agentes de Trânsito foram destacados para realizar o controle de tráfego e manter a ordem nas vias de maior movimento em Palmas. Além disso, um agente permaneceu de plantão fixo no CICC, atuando na recepção de informações em tempo real e colaborando diretamente com outras forças de segurança, das 8 às 19 horas. Esse trabalho se repetiu no segundo dia de prova, 9 de novembro. Essa colaboração integrada foi essencial para o bom andamento das operações, contribuindo para um ambiente seguro e organizado para os candidatos e para a população em geral.

Durante o evento, os agentes de Trânsito desempenharam um papel crucial na prevenção de acidentes e na repressão de infrações. Nos pontos mais críticos, onde o fluxo de veículos era mais intenso, eles monitoraram a circulação, controlaram formações de filas e reprimiram infrações como o estacionamento irregular em faixas de pedestres e a prática do ‘gato’, que consiste em tentativas de burlar o tráfego para obter vantagens. Essas medidas foram implementadas com o objetivo de evitar acidentes graves e até fatais.

O sucesso da operação, elogiado por todos os envolvidos, foi resultado de um trabalho conjunto, do planejamento cuidadoso e da dedicação dos agentes de Trânsito e das demais forças de segurança. A atuação eficaz desses profissionais garantiu que o Enem 2024 fosse realizado com segurança e tranquilidade, proporcionando aos participantes e suas famílias um ambiente adequado para a realização das provas.