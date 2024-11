Definidos uniformes e materiais obrigatórios para candidatos do Curso de Formação da GMP

A Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) divulgou as especificações dos uniformes e materiais que serão obrigatórios para os candidatos alunos do Curso FIC – Guarda e Segurança Pública Integrado ao Curso de Formação da Guarda Metropolitana de Palmas programado para começar no dia 18 deste mês. A publicação pode ser acessada no portal do Diário Oficial do Município de Palmas (DOM), por meio deste link.

As orientações estabelecidas pela Coordenação da GMP visam uniformizar a apresentação dos participantes em atividades teóricas e práticas, reforçando a identidade visual e a disciplina dos futuros guardas durante o treinamento.

Para atividades em sala de aula, palestras e práticas de caráter teórico, os candidatos de ambos os sexos deverão vestir camisa com detalhes e especificações a serem indicados pela coordenação da GMP, além de:

calça jeans azul marinho na cor padrão GMP;

gorro de pala dura na cor preta;

cinto de nylon preto com fivela prateada;

tênis e cadarços pretos, sem detalhes;

meias pretas de cano médio;

mochila tática preta com capacidade entre 35 e 45 litros com barrigueira (tirante na frente do corpo);

material de higiene pessoal e escrevente;

garrafa de água preta, com capacidade de 500 ml a 1 litro.

Para atividades de condicionamento físico, as especificações variam de acordo com o gênero dos participantes:

Masculino

Camisa térmica de segunda pele com proteção solar, na cor preta e com identificação;

calção preto (entre metade da coxa e o joelho) com a sigla GMP;

meias soquete brancas

tênis pretos apropriados para atividades físicas.

Feminino

Camisa térmica de segunda pele com proteção solar com top preto;

calção preto (também entre metade da coxa e o joelho);

short térmico preto;

meias soquete brancas;

tênis pretos apropriados para exercícios físicos.

A GMP reforça que não será permitido o uso de outros tipos de vestuário ou calçado para as atividades práticas. Cada candidato deverá providenciar, no mínimo, dois conjuntos de uniforme conforme estabelecido no regulamento, garantindo assim o uso apropriado durante o curso.

“Com a padronização dos trajes e equipamentos, a GMP busca assegurar o foco na disciplina e a coesão entre os candidatos, reforçando o compromisso com o rigor e a preparação física e teórica de cada futuro integrante da corporação”, declarou o presidente do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), Bruno Barreto.