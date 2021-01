Profª Janad corta carros, combustível e suspende verba de gabinete dos vereadores de Palmas

…

A presidente da Câmara Municipal de Palmas, Professora Janad Valcari (Podemos), apresentou em entrevista coletiva, as primeiras medidas administrativas após tomar posse como presidente da Casa de Leis. Diante de um momento de crise sanitária com forte impacto na economia, as novas medidas serão cruciais para adequar o orçamento da Casa a nova realidade pela qual passa o país.

Entre as medidas anunciadas a de maior impacto no orçamento está o corte do contrato para locação de veículos para gabinetes dos vereadores e conseqüentemente a extinção de despesas com combustível, somente essas medidas, trará uma economia de dois milhões e duzentos e cinqüenta e seis mil reais (2.256.000,00) com veículos e mais um milhão e duzentos mil reais com combustíveis (1.200.000,00) durante a gestão.

Novos cortes também foram feitos na redução de contratação de servidores comissionados, bem como no não pagamento da Cota de Despesa de Atividade Parlamentar (Codap) durante este mês de janeiro.

“O foco principal de nossa administração será a transparência, quero que essa Casa dê total transparência em todos os sentidos de forma ampla e analítica” disse Janad.

A Presidente também destacou a questão da entrada de todas as pessoas que frequentam o Parlamento. “Todas as pessoas que entrarem no nosso ambiente serão identificadas, pois queremos que haja segurança não só para o parlamentar e para o servidor, mas para as todas as pessoas que entrarem aqui”, garantiu.

Entre as novas medidas anunciadas está a criação do Diário Oficial próprio da Casa por meio de plataformas gratuitas para garantir a economia de recursos. Também será implantado sistema digital por meio do qual os cidadãos poderão acompanhar todos os projetos que tramitam na Casa, desde quando é protocolado, a movimentação nas Comissões até o desfecho final da matéria.