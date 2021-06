Primeira feira de mulheres empreendedoras acontece em Porto Nacional

O coletivo Mulheres em Movimento realizou na sexta-feira, 18, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Nacional, o Sebrae, e o Sicredi, a abertura da primeira feira de mulheres empreendedoras de Porto Nacional. A ação aconteceu no centro de comercialização da antiga rodoviária.

Adélia Martins, Presidente do Coletivo de Mulheres em Porto Nacional, falou sobre a importância que o Coletivo de Mulheres e as ações a serem desenvolvidas terão impacto positivo na vida das mulheres portuenses. Também falou do desejo de expandir a feira para diversos bairros da cidade, para que o maior número de mulheres possível tenham a possibilidade de ter uma renda própria, e conquiste a tão almejada liberdade financeira.

“O nosso objetivo é trabalhar para melhorar um pouquinho a vida das mulheres no nosso município. E essa melhoria é em todos os aspectos, na questão do empoderamento feminino, saúde, enfrentamento à violência de todos os tipos, seja física ou psicológica, e também na questão política. A nossa ação foi em cima dessa questão do empreendedorismo, e o objetivo da feira é fazer com que as mulheres tenham mais renda, gerem renda. Essa questão do empreendedorismo feminino é uma causa nossa, e queremos fazer a feira virar referência em todos os quatro cantos da cidade. Essa foi a primeira, mas nosso objetivo é fazer várias”, afirmou Adélia.

A Presidente do Coletivo de Mulheres ressaltou a importância dos parceiros apoiadores desta ideia, no êxito do evento. “Temos vários parceiros que nos ajudam no Coletivo de Mulheres, temos o SEBRAE, que trabalha no sentido de dar um suporte técnico de formação das mulheres. |O SEBRAE, nos deu informações até de protocolos, de cuidados com a pandemia. Deu palestras sobre empreendedorismo para as mulheres que integram este projeto. Organizamos tudo com ajuda de outro grande parceiro que é o SICREDI. O SICREDI patrocinou aventais, toucas, panfletos, para que possamos manter todos os cuidados com relação a higiene no nosso local de trabalho. Nós temos outro grande parceiro que é a Prefeitura Municipal de Porto Nacional. Tanto o Prefeito, Ronivon Maciel, a Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social de Porto Nacional, Keila Viana, e os Secretários da Gestão, nos deram total apoio. Nos entregaram o local de realização da feira todo limpinho, estava sem energia e o Prefeito mandou solucionar o problema para nós, o apoio recebido da Prefeitura Municipal foi essencial”, declarou.

Segundo Adélia Martins a causa do Coletivo de Mulheres em Movimento, é mudar a vida das mulheres do município, e que todas as integrantes do projeto estão muito felizes. Disse ainda, que a feira será realizada todas às sextas. “Muitas mulheres estão esperando para poderem participar do projeto. Nem todas puderam participar dessa abertura, devido o respeito aos protocolos de evitar aglomerações. Com os parceiros que temos, e a boa vontade das mulheres, acredito que vai dar tudo certo. O Coletivo de Mulheres tem grandes sonhos, e juntas iremos alcançar nossos objetivos. Já somos mais de 300 mulheres neste projeto, e vamos trabalhar cada dia mais em prol das mulheres portuenses”, frisou.

A Coordenadora Rejane Araújo Fernandes falou sobre o intuito do Coletivo de Mulheres. “Nosso intuito é crescer economicamente, cada uma apoiando a outra. É muito importante não só pela parte econômica, de gerar renda para mulheres que não possuem sua independência financeira. Se ganha o fortalecimento da união entre as mulheres”, explicou.

Foi realizado durante a abertura da Feira das Mulheres Empreendedoras, o sorteio de um lote no Setor das Mansões. Toda a renda arrecadada será investida no Centro Municipal de Covid. “É uma ação das mulheres para ajudar todas as pessoas da cidade, que precisam diariamente de atendimento por conta desse vírus. O nosso atendimento no município está muito bom em relação a pandemia. Já existe o Centro da Covid, o covidário, então pensamos nesta ação como forma de ajudar. Agradecemos a toda comunidade que adquiriu a nossa rifa”, ressaltou Adélia. O sorteio foi transmitido ao vivo, na Paróquia São João Batista.

O Prefeito, Ronivon Maciel, marcou presença na abertura da Feira das Mulheres Empreendedoras, juntamente com a Secretária da Saúde, Lorena Martins, o Secretário da Cultura e Turismo, Fernando Windlin e a Secretária da Educação, Helane Dias.