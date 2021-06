Prefeito Ronivon Maciel recebe visita de equipe do hospital de amor

O Prefeito Ronivon Maciel, recebeu na manhã desta sexta-feira, 18, membros do Hospital de Amor do Tocantins. A Coordenadora local da instituição, Magali Ornelas, compareceu acompanhada de organizadores de ações e voluntários. Incluindo o Doutor Rafael Ferrarezi, pacientes que passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer, e familiares.

A Secretária de Saúde Municipal, Lorena Martins, a Secretária de Educação, Helane Dias, e o Procurador Geral do Município, Dr. Murilo Duarte também compareceram à reunião.

O objetivo do encontro, foi tentar pactuar recursos da Prefeitura Municipal de Porto Nacional, direto para o Hospital de Amor do Tocantins. O intuito da aquisição desses recursos, é dar suporte aos pacientes que estão em tratamento de câncer. Atualmente 64 Portuenses estão se tratando no Hospital de Amor em Barretos.

A Coordenadora local do Hospital de Amor, Magali Ornelas, falou sobre o trabalho que a instituição oferta e da importância de se firmar parceria com a Prefeitura. “Nossa intenção é tecer essa parceria com a Prefeitura Municipal, porque não é possível nós do Hospital de Amor, realizarmos, executarmos nossas ações sem fortes parcerias, é importantíssimo. A Prefeitura possui estrutura e ferramentas para nos ajudar. Apresentamos ao Prefeito o Projeto de subvenção, que é uma parceria onde a Prefeitura pode ver a possibilidade de estar repassando ao Hospital de Amor um recurso. Porque em Porto Nacional hoje nós temos 64 pessoas que são pacientes do hospital em Barretos. Essas pessoas fazem tratamento, fazem retornos, então seria uma contrapartida na verdade para nos ajudar financeiramente no tratamento desses pacientes” explicou.

Foram apresentadas todas as campanhas que o Hospital de Amor realiza. Dentre as campanhas estão a Caminhada Passos que Salvam, que é realizada anualmente para arrecadar recursos para o tratamento de crianças e adolescentes. Porto Nacional já participou, no ano passado e este ano não aconteceu por conta da pandemia. Tem também a Campanha de cofrinhos, onde são colocados em todos os comércios da cidade, numa forma de estar divulgando o hospital e arrecadando recursos. Há ainda a realização de leilões, porque o Hospital de Amor de Barretos é mantido à base de leilões de gado, esse é o eixo mais forte do hospital. Além de outras parcerias, como a firmada com a ENERGISA, onde a pessoa pode estar doando o valor, e essa quantia vem descontada em sua fatura mensal.

A Secretária Municipal de Saúde, Lorena Martins falou do quanto o trabalho realizado pelo Hospital de Amor é importante. O trabalho realizado pelo Hospital de Amor é algo extraordinário, de fato as pessoas que estão inseridas neste trabalho são de uma educação ímpar, oferecem um serviço de primeira qualidade. É uma das maiores referências do país no tratamento de câncer, de modo que é de suma importância firmar o compromisso de trabalhar em parceria para manter este trabalho”, afirmou.

O Prefeito afirmou que a sua Gestão tem o compromisso de zelar pela vida. “Tenho profundo respeito e admiração pelo trabalho realizado pelo Hospital de Amor. Entendo a importância dos serviços ofertados aos pacientes, nossa Gestão estará à disposição para contribuir de forma efetiva com o Hospital”, assegurou.