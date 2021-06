Trabalhadores da limpeza de Araguaína são vacinados contra covid-19

A Prefeitura de Araguaína vacinou contra covid-19 os trabalhadores que fazem a limpeza pública urbana do Município, nessa quinta-feira, 17. Foram imunizados 96 profissionais que atuam em vários setores, entre os serviço nas ruas e no aterro sanitário. A aplicação foi realizada no depósito da Litucera, no Setor Jardim Bouganville.

Para quem fica exposto ao contato nas ruas, como o auxiliar de serviços gerais Kelvi Dourado, de 20 anos, a vacina traz alívio. “Eu já até tive covid e fiquei de cama, com febre. Tive medo porque na época eu fumava e agora até parei”.

O mesmo alívio disse sentir Antônio Pereira, 43 anos, que trabalha há mais de 15 anos como motorista do caminhão. “A gente fica é alegre. Ninguém da minha equipe teve covid porque tomamos bastante cuidado, sempre lavando as mãos com detergente, usando máscaras e álcool em gel”.

Mais vacinas para Araguaína

Em meio à preocupação sobre uma possível terceira onda da covid no Brasil ainda neste ano, como alertam especialistas, o prefeito Wagner Rodrigues e o deputado federal Tiago Dimas (SD) se anteciparam e protocolaram no Ministério da Saúde, em Brasília, no último dia 15, um ofício dirigido ao ministro Marcelo Queiroga solicitando o reforço no envio de doses de vacina para enfrentamento da pandemia no município de Araguaína.

Saúde é prioridade

No ofício, o prefeito destaca que Araguaína tem sido pioneira no combate efetivo à covid-19, sendo o único município do Estado que implantou e mantém em funcionamento um hospital de campanha com 20 leitos clínicos, 20 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) e pronto-atendimento especializado. Ele cita, ainda, que Araguaína também é o primeiro município do estado a iniciar a vacinação da população com idade abaixo dos 60 anos, respeitando as prioridades para os grupos de risco.

“Hoje sabemos que não há solução para o problema da covid que não seja a vacinação em massa da população. Nesse sentido, Araguaína tem sido exemplo e pioneira, por isso precisamos de mais vacinas”, afirmou o prefeito Wagner.

Cronograma

A Secretaria da Saúde de Araguaína segue vacinando a população com idade entre 55 e 59 anos e atenderá até nesta sexta-feira, 18, os trabalhadores da educação que atuam em instituições de Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos), ensino profissionalizante, ensino superior e trabalhadores da saúde (exceto estagiários).

A partir de segunda-feira, 21, serão incluídos na programação os trabalhadores da educação que atuam na Secretaria Municipal da Educação e Diretoria Regional de Ensino, trabalhadores da indústria, pessoas em situação de rua e estagiários da área da saúde. O objetivo é atender esse público até o dia 25.

Logo após, será a vez dos caminheiros, de 28 de junho até 9 de julho, e então a população privada de liberdade de 5 a 10 de julho.

Onde tomar?

As doses para esses grupos estão disponíveis das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 nas UBS Araguaína Sul; UBS JK; UBS Manoel Maria Dias de Brito (Setor Cimba) e UBS Nova Araguaína. Já na UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito (Vila Aliança) o atendimento é das 7 às 19 horas e no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma (Via Lago), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.