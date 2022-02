Primeira etapa do pagamento de passivos beneficia 2.931 servidores municipais

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A primeira etapa de pagamentos dos passivos de progressões aos servidores municipais de Palmas começou com a liberação de R$ 1.245.003,29 na folha complementar de janeiro. O valor contemplou 2.392 servidores inativos e os efetivos que tinham direito a receber até R$ 2 mil e os do quadro da Educação que firmaram os termos de adesão até dia 25 de janeiro de 2022.

O pagamento ocorreu no último sábado, dia 29, sendo mais um compromisso firmado e honrado pela prefeita Cinthia Ribeiro, que contempla todos os quadros da Prefeitura de Palmas com o pagamento da verba retroativa.

Dos 2.392 servidores que fizeram a adesão ao retroativo nesta etapa, 432 são do quadro da Saúde, somando um total de R$ 493.506,42 de verba retroativa; 2.392 servidores são do quadro da Educação, somando R$ 16.622,60; e 107 são de outros quadros da administração municipal, que somados dá um valor de R$ 734.874,26.

Novos pagamentos

Os demais servidores públicos, que têm valores a receber superiores a R$ 2 mil, devem assinar o Termo de Compromisso para autorizar o pagamento. A primeira parcela será depositada na folha de fevereiro/2022, e o parcelamento dos demais valores será em até 35 vezes, a depender do momento da adesão. Os prazos e procedimentos também se aplicam aos servidores de licença, cedido ou em outros afastamentos previstos no Estatuto do Servidor.

Superintendente de Desenvolvimento Humanos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Francisco Costa, explica que o pagamento do retroativo será todo feito dentro da atua gestão que encerra em dezembro de 2024, ou seja, em até 35 parcelas, cumprindo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Os servidores que não atentarem aos prazos, poderão fazer a adesão em qualquer momento nos próximos 35 meses, sendo que a implementação do pagamento em folha será realizada no mês subsequente a adesão, observando sempre a data de fechamento da folha”, explica.