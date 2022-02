‘Madres Paralelas’ estreia no Cine Cultura de Palmas nesta quinta-feira, 03

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Escolhido como filme de abertura do Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2021, o longa ‘Madres Paralelas’, do premiado diretor espanhol Pedro Almodóvar, estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira, 03, às 20h10. Protagonizado pelas atrizes Penélope Cruz, Julieta Serrano e Rossy de Palma, a obra é o primeiro longa do cineasta desde ‘Dor e Glória’ (2019), indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator.

Em Madres Paralelas duas mulheres, Janis e Ana, se encontram em um quarto de hospital onde vão dar à luz. Ambas são solteiras e engravidaram por acidente. Janis, de meia-idade, não se arrepende e está exultante. A outra, Ana, uma adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada. Janis tenta encorajá-la enquanto elas se movem como sonâmbulas pelos corredores do hospital. As poucas palavras que trocam nessas horas criarão um vínculo muito próximo entre as duas, que por acaso se desenvolve, complica e muda suas vidas de maneira decisiva.

Spencer e Eduardo e Mônica continuam na programação

Além da estreia de ‘Madres Paralelas’, o Cine Cultura continua com a exibição dos longas ‘Spencer’ e ‘Eduardo e Mônica’.

Em Spencer, a trama aborda a vida pública e privada da Princesa de Gales, Lady Di. O final do seu casamento com o príncipe Charles e toda tradição, poder, prestígio e costumes da família real inglesa são retratados no longa do diretor Pablo Larraín (Jackie e Neruda).

Já a comédia brasileira ‘Eduardo e Mônica’, é baseada na música homônima de Renato Russo, da banda Legião Urbana. O casal, um dos mais famosos da cultura brasileira, ganham a sua versão cinematográfica pelas mãos do diretor René Sampaio e do roteirista Gabriel Bortolini.

Confira a programação completa:

Quinta: 03/02/2022

16h30 – Hotel Fortaleza, Armando Praça

Drama|Brasil|2021|77’

Classificação: 14 anos

18h10 – Eduardo e Mônica, René Sampaio

Comédia|Brasil|2021| 116’

Classificação: 14 anos

20h10 – Madres Paralelas, Pedro Almodóvar

Drama| Espanha|2021|122’

Classificação: 14 anos

Sexta: 04/02/2022

16h30 – Hotel Fortaleza, Armando Praça

Drama|Brasil|2021|77’

Classificação: 14 anos

18h10 – Spencer, Pablo Larraín

Drama|EUA, UK, Alemanha e Chile|2021| 116’

Classificação:12 anos

20h10 – Eduardo e Mônica, René Sampaio

Comédia|Brasil|2021| 116’

Classificação: 14 anos

Sábado: 05/02/2022

16h10 – Spencer, Pablo Larraín

Drama|EUA, UK, Alemanha e Chile|2021| 116’

Classificação:12 anos

18h10 – Eduardo e Mônica, René Sampaio

Comédia|Brasil|2021| 116’

Classificação: 14 anos

20h10 – Madres Paralelas, Pedro Almodóvar

Drama| Espanha|2021|122’

Classificação: 14 anos

Domingo: 06/02/2022

16h10- Spencer, Pablo Larraín

Drama|EUA, UK, Alemanha e Chile|2021| 116’

Classificação:12 anos

18h10- Madres Paralelas, Pedro Almodóvar

Drama| Espanha|2021|122’

Classificação: 14 anos

20h10 – Eduardo e Mônica, René Sampaio

Comédia|Brasil|2021| 116’

Classificação: 14 anos

Terça: 08/02/2022

18h10- Eduardo e Mônica, René Sampaio

Comédia|Brasil|2021| 116’

Classificação: 14 anos

20h10 – Madres Paralelas, Pedro Almodóvar

Drama| Espanha|2021|122’

Classificação: 14 anos

Quarta: 09/02/2022

16h30 – Hotel Fortaleza, Armando Praça

Drama|Brasil|2021|77’

Classificação: 14 anos

18h30 – Eduardo e Mônica, René Sampaio

Comédia|Brasil|2021| 116’

Classificação: 14 anos

20h30 – Spencer, Pablo Larraín

Drama|EUA, UK, Alemanha e Chile|2021| 116’

Classificação:12 anos