‘Mais Saúde’ leva vacinação aos restaurante comunitários e a escolas municipais

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A equipe do projeto ‘Mais Saúde’ continua percorrendo a Capital com a vacinação contra a Covid-19. Nesta semana, a equipe estará em algumas escolas da rede municipal de ensino e nos restaurantes comunitários. Nas escolas, a imunização acontecerá dentro das unidades escolares. Nos Restaurantes Comunitários, o Busão do Mais Saúde ficará estacionado ao lado. Confira a programação ao final desta matéria.

A vacinação contra a Covid-19 nas escolas será exclusiva para os alunos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orienta aos pais e responsáveis que acompanhem os filhos no ato da vacinação ou enviem o Termo de Consentimento, disponível Aqu, por um responsável, maior de idade. Devem apresentar também documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, cartão do SUS e cartão de vacina.

Já a aplicação dos imunizantes contra a Covid-19 nos restaurantes comunitários estará disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. E para se vacinar basta comparecer no local com os documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e cartão de vacina.

A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose. Para os imunossuprimidos o esquema vacinal é o seguinte: primeira dose, segunda dose; após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a dose de reforço.

A ação é uma parceria entre as Secretarias Municipais da Saúde, Desenvolvimento Social e Educação.

Programação

Quarta-feira, 02/02

11h às 13h – Restaurante Comunitário Tereza Cristina Aires (Região Norte)

Quinta-feira, 03/02

8h às 17h – ETI Anísio Spínola Teixeira

11h às 13h – Restaurante Comunitário (Taquaralto)

Sexta-feira, 04/02

8h às 17h – Escola Municipal Lúcia Sales

11h às 13h – Restaurante Comunitário (Taquaralto)

Segunda-feira, 07/02

8h às 17h – ETI Caroline Campelo Cruz da Silva