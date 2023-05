Primeira edição do Ação Jovem movimenta Jardim Aureny III e região

Troca de experiência, qualificação profissional, diversão, cidadania, cultura e lazer. Tudo junto e acessível à comunidade. Assim foi a primeira edição do Projeto Ação Jovem, realizada nesta sexta-feira, 5. A programação, que faz parte das comemorações dos 34 anos de Palmas, foi dividida em duas etapas. Na parte da tarde, as atividades se concentraram na sede do Tênis Sesc e a noite, próximo a Igreja Católica Santo Antônio, no Jardim Aureny III. Participaram alunos do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), campus Palmas, alunos da Escola Estadual São José, além da comunidade do Jardim Aureny III e região.

Na primeira parte da programação, os jovens assistiram palestras sobre empreendedorismo, política, mundo digital e outros temas da atualidade. Também foram oferecidos diversos serviços, a exemplo da emissão de documentos pessoais e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Outras atrações aos jovens foram câmeras de realidade virtual e câmera 360° para fazer reels para o Instagram. Ainda foi disponibilizado um stand com maquiagem profissional gratuita.

Já na programação noturna, foi lançado o Projeto ‘A Juventude é Show’, que é um palco aberto ao jovem da comunidade, para oportunizar a descoberta de novos talentos e incentivar o protagonismo. Também aconteceram shows com artistas locais e uma apresentação da Junina Matutos da Noite.

Um dos pontos mais elogiados pelos jovens participantes foi a proximidade que o evento ofereceu entre comunidade e poder público. Exemplo disso foi a conversa solicitada pelos estudantes do 3º ano da Escola São José com a presidente da Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP), Marttha Ramos. Na ocasião, ela recebeu as reivindicações e destacou que a intenção é fomentar o protagonismo juvenil na Capital.

“Essa foi a primeira edição do Projeto Ação Jovem, que chega junto com as comemorações dos 34 anos de nossa Capital. Estamos muito felizes com o envolvimento da comunidade, pois além dos jovens, percebemos muitos pais interessados no evento. São palestras, emissão de documentos, dentre outras atrações. Esse é um espaço de convivência que permite a troca de experiência e acesso a oportunidades de desenvolvimento e protagonismo”, destacou a presidente Martha.

A estudante Maria Vitória, 17 anos, avaliou como muito positiva a aproximação entre Poder Público e comunidade estudantil. “Isso nos dá visibilidade. Aqui podemos discutir sobre temas importantes pra nós, sobre o que queremos para nosso futuro, o que vamos exercer profissionalmente. Outro ponto positivo é a inovação, que quebra a nossa rotina, nos tira da sala de aula, para uma atividade mais prazerosa.”

A gerente do Serviço Nacional da Indústria (Senai) de Taquaralto, Patrícia Vaz, destacou que o Projeto Ação Jovem é de grande importância para o desenvolvimento do jovem palmense e que a parceria é gratificante. “Nosso foco no Senai é a formação profissional para a Indústria e aqui, viemos dizer que estamos com as portas abertas para que esses estudantes tenham acesso aos nossos cursos profissionalizantes.”

Quem também aprovou a primeira edição do Projeto Ação Jovem foram os MCs Ekko e Queiroz. “Observando o evento aqui de cima do palco, vejo que eu estaria me divertindo muito também, se estivesse na platéia. Esse é um espaço de interação, para nós, jovens!”, disse Ekko.

Os praticantes de swordplay também estiveram presentes. Eles são um grupo denominado Protetores da Cachoeira do Makka-Kuh, que praticam o esporte e oferecem acesso e conhecimento da modalidade gratuitamente.

“O swordplay é uma modalidade esportiva que simula combates marciais medievais, com armas de espuma. É um esporte que oferece uma espécie de terapia, aliando atividade física e lazer. E acolher a galera jovem em nosso meio é uma forma de incentivar mais qualidade de vida, por meio da atividade física. Oferecemos treinos no Espaço Cultural, aos sábados, às 16 horas e numa parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), às quartas-feiras, às 18 horas”, explicou Gabriel Abílio, praticante da modalidade.

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) levou serviços de emissão e revisão de título, além de oferecer formação sobre eleitor e política do futuro. O Ministério do Trabalho e Emprego ofereceu a emissão de carteiras de trabalho digital e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, estave presente, fazendo a emissão de carteiras de identidade. As palestras sobre tecnologia foram ministradas por Abimael Silva e Pedro Henrique, do Sesc/Senac.

O Projeto

O Ação Jovem é um projeto da FJP, dentro do Colab Jovem, que é o plano de ações da FJP. A previsão é que neste ano sejam realizadas ainda mais cinco edições, com programação que contempla apresentações culturais e artísticas, práticas esportivas, capacitação profissional, além de serem oferecidos serviços de cidadania.

Texto: Georgethe Pinheiro

Edição: Secom Palmas