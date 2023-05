2ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade discute soluções para o sistema viário municipal

Prosseguindo com o debate do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), a Prefeitura de Palmas reuniu representantes de diferentes segmentos da sociedade civil, na tarde desta sexta-feira, 5, com a realização da 2ª Audiência Pública. A segunda rodada de apresentação do diagnóstico da infraestrutura viária municipal, que está disponível no portal do Mobilize-se, acontece neste sábado, 6, no Auditório da ETI Eurídice Ferreira de Melo, situada na Rua 22, Jardim Aureny III, às 14 horas.

Durante o debate, foram apresentados os resultados do relatório que identificou os problemas apontados no sistema viário da Capital. Na audiência realizada no auditório da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, o titular da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Agostinho Júnior, abriu os trabalhos, ressaltando a importância de discutir e avançar nas melhorias dos eixos que integram o sistema de mobilidade, da necessidade das análises técnicas sobre os impactos da crise econômica e do crescimento populacional na ineficiência da estrutura viária.

Entre os principais problemas apontados, estão os resultados da pesquisa de origem, destino, domiciliar e bilhetagem eletrônica, e a consulta com os usuários do sistema do transporte coletivo, que identificou o modo de deslocamentos da população. Segundo o diagnóstico, cerca de 17,30% dos palmenses se deslocam da mobilidade ativa, ou seja, por meio de bicicleta ou a pé. E, um em cada quatro deslocamentos, realizados no município, ocorrem via transporte público. A maioria desses usuários ganham até dois salários mínimos. Estas e outras temáticas estão detalhadas e disponíveis no portal do PlanMob.

Os engenheiros Ricardo Mendanha e Liane Born, representantes do consórcio de empresas que coordena a elaboração do Plano, dividiram a apresentação do relatório do diagnóstico.

A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins Katia Gallieta parabenizou a gestão municipal por dar sequência às ações na elaboração do PlanMob. ‘’Estamos na expectativa de que a nossa cidade possa receber esse plano concluído. O Ministério Público está à disposição para continuar contribuindo até a concretização do plano, que vai habilitar Palmas à receber financiamento do Governo Federal, para ser aplicado na melhoria da mobilidade urbana’’, destacou.

O promotor de Justiça da 15ª Promotoria do MPTO, Rodrigo Grisi, ressaltou as ações que o órgão vem executando na busca de solucionar as problemáticas na prestação dos serviços do transporte coletivo para os usuários na Capital.

Durante a audiência, houve espaço também para os demais participantes fazerem críticas, sugestões ou tirar dúvidas quanto aos resultados do diagnóstico.

O evento contou com a participação do Coral Jovem da Guarda Metropolitana de Palmas, de representantes de diversas secretarias municipais e estaduais, da Polícia Militar e demais entidades, lideranças comunitárias e representantes do setor privado.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom