Parque dos Povos Indígenas recebe vacinação contra Influenza e Covid-19 do ‘Busão do Mais Saúde’ nesta quinta, 13

As atividades do ‘Busão do Mais Saúde’ seguem em Palmas e nesta quinta-feira, 13, a vacinação contra a Influenza e Covid-19 é levada para o Parque dos Povos Indígenas (PPI). A ação, que ocorre das 16 às 20 horas, é mais uma oportunidade para a população completar seu esquema vacinal e se proteger destas doenças respiratórias.

A Área Técnica da Vigilância em Saúde explica que para se vacinar no ‘Mais Saúde’ basta o usuário comparecer ao local com seus documentos de identificação pessoal (CPF e RG), e também cartão de vacina. Os profissionais ainda ressaltam que é de extrema importância que o usuário busque as vacinas nos pontos da ação ou em uma das Unidades de Saúde da Família (USFs) através da plataforma de agendamento Vacina Já, ou se preferir, por demanda espontânea.

Público

A primeira ou a segunda dose contra a Covid-19 está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço. Já a vacinação contra a gripe é destinada para a população acima de seis meses de vida.

Programação Semanal do ‘Mais Saúde’

Quinta-feira, 13/01: Parque dos Povos Indígenas, 16 às 20 horas

Sexta-feira, 14/01: Praia da Graciosa, 16 às 20 horas

Sábado, 15/01: Palmas Shopping, Capim Dourado Shopping, 14 às 20 horas

USF Taquari, 08 às 17 horas

Domingo 16/01: Feira do Aureny I, 08 às 12 horas