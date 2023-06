Presidente da Aleto participa 11ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado estadual Amélio Cayres (Republicanos), participa em Portugal do 11o Fórum Jurídico de Lisboa. O Fórum, organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, acontece entre os dias 26 e 28 de junho. O presidente da Aleto está em companhia do governador Wanderley Barbosa, deputado Leo Barbosa (Republicanos) e senadora Professora Dorinha (União Brasil).

O evento tem como tema principal “Governança e Constitucionalismo Digital” e debate a relação entre os principais aspectos associados à gestão pública e democracia, bem como princípios, plataformas, metodologias, processos e tecnologias digitais.

Amélio Cayres considera o encontro relevante para a gestão pública. “Aqui temos autoridades importantes do Tocantins, como o governador Wanderlei, governadores de outros estados, e grandes lideranças nacionais e internacionais para conversar e convergir sobre os temas abordados, além de ter contato com experiências e soluções que podem beneficiar o nosso Tocantins e a população”, afirmou.

Também participam do evento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes; o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; o ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o governador de São Paulo, dentre outras autoridades. Do Tocantins participam ainda o secretário Chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes e da Comunicação, Márcio Rocha.

Também faz parte da agenda oficial do parlamentar, nos próximos dias, a participação na Sessão Comemorativa do Dia Internacional do Parlamento e a Celebração do 134º Aniversário da União Interparlamentar (UIP), que deve se estender até o dia 1º de julho.