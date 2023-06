Governo do Tocantins amplia atendimento a estudantes com cursos técnicos e qualificação profissional

Gerar oportunidades de aprendizagem, qualificação profissional e transformar vidas estão entre os objetivos do trabalho realizado pelas três unidades de ensino mantidas pela Associação Novo Caminho Juvenil: Colégio Agrícola Dom Bosco, Colégio de Tecelagem Artística Nossa Senhora Auxiliadora, ambas em São Salvador do Tocantins e Escola de Tecelagem Artística Nossa Senhora Auxiliadora, em Palmeirópolis. As escolas passam a integrar a rede estadual de ensino e ampliam as oportunidades de formação dos estudantes, a partir da formalização de convênio realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), nesta segunda-feira, 26.

As três unidades de ensino ofertam do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, além de capacitação técnica. O Colégio de Tecelagem Artística Nossa Senhora Auxiliadora, localizado no Povoado Retiro, em São Salvador do Tocantins, oferta o 9º ano do Ensino Fundamental e a 1ª série do Ensino Médio; e a Escola de Tecelagem Artística Nossa Senhora Auxiliadora, em Palmeirópolis, conta com alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio. Nessas duas unidades de ensino são ministradas aulas de corte e costura, crochê, bordado, horta e outras artes artesanais.

Já o Colégio Agrícola Dom Bosco oferta o 9º ano do Ensino Fundamental, 1ª série com o curso Técnico em Agropecuária e a 3ª série do Ensino Médio. As unidades de ensino funcionam no sistema internato, sendo o Colégio Agrícola Dom Bosco voltado para o público masculino e as outras duas para o público feminino, que somam um total de 120 estudantes. As unidades de ensino estão em funcionamento desde 1994, atendendo principalmente famílias em situação de vulnerabilidade.

Quem explica os benefícios da formalização do convênio é a gestora das unidades de ensino, Helem Fernanda de Lima, que ingressou nas escolas em 2004, como professora, e, em 2005, assumiu a direção das instituições. Para a diretora, o convênio traz vantagens para os estudantes e profissionais.

“Passamos a ter o nosso salário equiparado ao dos demais profissionais da rede estadual de ensino. Antes com o ensino parcial, realizávamos as atividades técnicas acompanhadas por instrutores e, agora, teremos o ensino integral e o técnico reconhecido Técnico Agropecuário [no Dom Bosco, em São Salvador] e o Normal [Magistério] de Nível Médio no Povoado Retiro, também em São Salvador”, pontuou.

Além disso, a gestora escolar apontou que, com a ampliação da carga horária, os estudantes saem com uma profissão e a oportunidade de ingressar no mercado profissional. “Isso faz uma grande diferença, pois a maioria dos nossos estudantes são carentes. Atendemos quilombolas, população do campo e pessoas em situação de vulnerabilidade”, apontou.

O governador em exercício, Laurez Moreira, destacou que a Educação tem um trabalho primordial na transformação de vidas. “Ao ampliarmos as oportunidades de formação, estamos criando novas possibilidades de mudança de vida e construindo um futuro melhor para os jovens que muitas vezes estão sem perspectiva. A educação tem esse poder”, frisou.

O titular da Seduc, Fábio Vaz, destacou que as unidades de ensino passam a receber recursos pedagógicos e financeiros do Governo do Tocantins. “A Seduc assumiu o pagamento dos salários de 10 professores, do coordenador pedagógico e da diretora escolar. Além disso, faremos um repasse mensal de recursos para as unidades de ensino”, apontou.

Comunidade escolar comemora

O estudante do 9º ano, Isac Martins Santos Soares, 14 anos, estuda no Colégio Dom Bosco desde 2022. Natural de São Valério do Tocantins, ele ingressou na unidade de ensino em busca de qualificação profissional; seu sonho é cursar administração. “Aqui o aprendizado é diversificado, temos aulas de Espanhol, temos o curso técnico agrícola, são mais possibilidades para uma formação melhor”, pontuou.

Para o estudante Emersom Brito Gonçalves, 15 anos, da 1ª série do ensino médio, o curso técnico agrícola é uma oportunidade para construir um futuro. Natural de Santa Rosa do Tocantins, onde já mantinha uma forte relação com a vida no campo, ele ingressou na unidade de ensino em busca de qualificação. “Quero continuar trabalhando nessa área, e a escola oferece uma excelente oportunidade para qualificação”, ressaltou.

A estudante Laís Pereira de Albuquerque está cursando a 3ª Série do Ensino Médio Básico, na Escola de Tecelagem Artística Nossa Srª Auxiliadora, em Palmeirópolis, ela tomou conhecimento da unidade de ensino por meio de uma amiga. “Ela falava muito bem da escola. Em 2019 decidi ingressar. Foi muito bom. Os principais desafios foram a obediência às regras e a saudade de casa, mas logo foram superados”, destacou.

Laís destaca ainda que a unidade de ensino agrega novos valores. “Valores da vida cristã e da convivência com as pessoas. E esse convênio vai ajudar mais ainda no trabalho que é realizado na escola. Além das aulas regulares, aprendemos outras atividades, como o bordado, costura, crochê e tecelagem. São atuações importantes para o nosso futuro”, apontou.

Edição: Alba Cobo