Assembleia e Apae Palmas promovem ação especial no dia dedicado à Síndrome de Down

No dia dedicado à Síndrome de Down, 21/03, alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Palmas fizeram uma visita guiada pela Escola do Legislativo à sede da Assembleia Legislativa do Estado.

Alunos e professores foram recebidos pelo presidente da Casa, Amélio Cayres (Republicanos), deputados Moisemar Marinho (PSB), Professor Júnior Geo (PSC), Gutierres Torquato (PDT), Luciano Oliveira (PSD), Gipão (PL), Marcus Marcelo (PL) e o deputado por Rondônia Jean Mendonça (PL), diretores e servidores da Casa.

Ainda nesta terça-feira, 21, alunos do 2º e 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Santa Fé, também de Palmas, conheceram o prédio da Assembleia Legislativa e como funciona o sistema legislativo brasileiro, que envolve o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara Municipais.

A reunião com os representantes da Apae no auditório da Assembleia começou com a execução do hino da entidade, apresentação cultural das alunas Mary Hellen Sardinha e Clara Lopes, da unidade de Porto Nacional, seguida por pronunciamentos.

Ao fazer uso da palavra, a presidente da Apae/Palmas, Vilma Maria Gomes da Silva, e a superintendente da Federação das Apaes do Tocantins, Marciane Machado Silva, lembraram que o momento foi importante para a união de esforços na defesa dos direitos e da inclusão das pessoas com Síndrome de Down.

“O Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down é uma oportunidade importante para lembrarmos que as pessoas com Síndrome de Down são membros valiosas de nossa sociedade e devem ser tratadas com respeito, igualdade e dignidade. É uma oportunidade para celebrar suas conquistas e reconhecer suas contribuições para nossa comunidade”, disse.

“Nessa Casa vocês terão o apoio e acolhimento de nossos parlamentares. Queremos garantir a vocês a aprovação de leis (de apoio às pessoas com deficiência no Estado), pois esse é o nosso papel”, afirmou o presidente da Aleto, Amélio Cayres.

O presidente anunciou, e deixou a cargo das lideranças da Apae/Palmas a indicação, para a contratação de uma ou duas pessoas para atuar na recepção ao público na Assembleia Legislativa. “Não será bom só para quem for contratado(a) e para a Apae, mas tenho certeza de que vai ser bom para todos nós. Porque, ao chegar para trabalhar e encontrar o sorriso sincero e o carinho de um portador de Síndrome de Down, tenho certeza de que isso vai fazer o nosso dia bem mais feliz”, disse Amélio.

Após os pronunciamentos e as apresentações artísticas pelos alunos da Apae, as crianças e adolescentes conheceram o Plenário, Plenarinho, Galeria do Plenário, Memorial da Assembleia e Sala de Reuniões da Presidência.

Projeto Visita Guiada

O Projeto Visita Guiada da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins é um projeto de cunho educativo, voltado para a Educação Política do cidadão/cidadã, por meio de visitas aos locais no interior da Assembleia que simbolizam a política estadual, com informações aos estudantes sobre o processo de elaboração das leis e da função político-social do Poder Legislativo.

Neste sentido, busca estimular a participação da sociedade no sistema político estadual, pois esse processo começa pela eleição de seu representante, em seguida pelo acompanhamento de seu trabalho nas casas legislativas e, caso tenha interesse, o cidadão/cidadã pode sugerir propostas de leis que atendam às necessidades da população.