Prefeitura de Porto Nacional realiza I Mostra Cultural no principal distrito do município

Marcada por muita emoção, a noite da última sexta-feira, 24, ficou para a história no principal distrito de Porto Nacional. A abertura da I Mostra Cultural de Luzimangues que contou com rodeio, shows e a participação dos empreendedores locais, fomentando sempre a cultura e o turismo, é uma realização da prefeitura de Porto Nacional.

Após 28 anos de existência, essa é a primeira vez que o distrito recebe o evento que tem o intuito de incluir o distrito de Luzimangues no projeto de desenvolvimento do turismo sustentável no município.

O evento que acontece na Orla Oeste, até o próximo domingo, 27, conta com segurança reforçada 24 horas, com patrulhamentos intensos da Guarda Municipal de Porto Nacional, Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, o evento também tem o foco de gerar ainda mais desenvolvimento econômico ao distrito. “Ficamos muito tempo sem eventos presenciais na nossa cidade, com a volta, temos a missão fomentar o desenvolvimento, turismo, cultura e a economia na nossa terra. O sentimento é de muita gratidão por poder fazer parte dessa festa tão linda feita para a população do nosso distrito de Luzimangues”, colocou Ronivon Maciel.

Foto: Rubens Alves/Secom Porto Nacional

Para a empreendedora, Nassa Silva, “a I Mostra Cultural é importante para a valorização e desenvolvimento da cultura local, assim gerando oportunidades para um ganho extra daquelas famílias que comercializam seus produtos, além de contribuir com a construção e o posicionamento dos artistas locais por ter a oportunidade de se apresentarem para o município e para o mundo” disse Nassa.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação