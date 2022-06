CAPS II de Porto Nacional realiza festa junina para os usuário pela unidade e seus familiares

O clima de festa de São João também contagiou os assistidos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), de Porto Nacional, na tarde dessa sexta-feira (24), com a realização da 24ª edição do Arraiá da unidade. O ambiente foi todo decorado de adereços juninos e o espaço muito bem preparado para receber familiares e frequentadores.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Conforme a Secretária Municipal de Saúde, Lorena Martins, o papel do CAPS é promover, a partir da prestação de serviços de saúde mental e do acompanhamento social, a integração dos usuário pela unidade. “Eventos como este, que já são tradicionais, colaboram com as ações propostas para o desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos usuários, reintegrando-os a vida social e a convivência familiar. A gestão está sempre focada em proporcionar o melhor para nossos, munícipes”, afirmou.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

No espaço, foram realizadas muitas brincadeiras, quadrilha e comidas típicas, além de um momento lúdico, marcado pela participação dos familiares, usuários e funcionários.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Segundo a coordenadora do CAPS II de Porto Nacional, Eunicelha Lemos, o Arraiá é uma festa tradicional que ocorre há 24 anos. “Os usuários se organizam, ensaiam, durante um mês, para apresentação da quadrilha. Nosso objetivo é que haja interação dos usuários, comunidade e família. Pois a participação deles é fundamental, para que todos percebam como é o dia a dia no CAPS II, e levar a cultura que agrada a todos”, observou.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

No total, cerca de 80 pessoas que frequentam o local participaram da festa. De acordo com Neima Nunes de Sousa, umas das assistidas do CAPS II, a festa foi muito agradável. “Há mais de vinte anos eu participo das ações do CAPS e é muito gratificante. Hoje trouxe minha neta para interagir e se divertir.

Por: Anne karianny Moreira

Secretaria da Comunicação