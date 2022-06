Porto Nacional está entre os sete municípios que receberam ambulância do Ministério da Saúde

Na tarde desta segunda-feira, 27, Porto Nacional recebeu, do Ministério da Saúde uma Ambulância, modelo 416 Sprinter, para atender o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município. O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar do senador Eduardo Gomes em conjunto com o deputado federal Tiago Dimas, no valor de R$ 276 mil. Além de Porto Nacional, Palmas, Araguaína, Gurupi, Lajeado, Paraíso e Miranorte também foram contemplados com as viaturas, que somaram um total de 17 veículos entregues.

Ao receber o transporte de Atendimento Móvel de Urgência, o prefeito Ronivon Maciel falou sobre a importância da aquisição dessa ambulância que tem como missão salvar vidas. “É um momento especial e de agradecimento aos esforços e dedicação de nossos representantes, em especial o Senador Eduardo Gomes e o Deputado Federal Tiago Dimas, e também dos nossos colaboradores da gestão municipal, que têm se empenhado para levar o melhor à população”, comemorou.

A secretária da Saúde de Porto Nacional, Lorena Martins, comemorou lembrando que “o Samu é um serviço essencial e precisa estar bem equipado para atender a população. Uma frota de ambulâncias fortalecida com certeza vai agregar e melhorar ainda mais os serviços prestados pela saúde do município”, afirmou Lorena.

De acordo com o Coordenador do Samu de Porto Nacional, Wagner Santana Moreira, “essa conquista faz parte do projeto REDMINE, criado com a finalidade de fazer um diagnóstico do SAMU Nacional, o qual possui uma plataforma, no Ministério da Saúde, alimentada com informações sobre as bases municipais, contendo, por exemplo, documentações e condições das viaturas locais. O projeto foi apresentado a Porto Nacional em setembro de 2021, sendo encerrado em 15 de junho de 2022. Logo, a averiguação da situação local por meio deste projeto foi importante para a contemplação da nova viatura”, explicou.

Foto: Rubens Alves/Secom Porto Nacional

O presidente do Conselho Municipal dos Secretários de Saúde (COSEMS\TO), Rondinelly Souza, destacou a atuação da instituição nas conquistas e disse estarem todos honrados por essa destinação do recurso e pelo recebimento desses veículos que garantirão assistência à saúde e aprimorarão os atendimentos de urgência e emergência. “Estamos avançando e faço esse registro dizendo que é com muita alegria que contemplamos mais essa conquista no Estado Tocantins, um reconhecimento justo ao governo federal”, disse.

O Deputado Federal Tiago Dimas falou sobre o sonho em atender mais municípios do Tocantins e ressaltou a participação do senador Eduardo Gomes como fundamental para garantir maior volumes de recursos. “Essa entrega hoje se deve muito a ele [Eduardo Gomes], ao trabalho que tem sido feito, a busca junto ao ministério, que permite ao Tocantins dar passos diferentes na sua história e trajetória”, pontuou.

A cerimônia reuniu prefeitos dos municípios contemplados.

Por: Anne karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação