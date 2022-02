Prefeitura de Porto Nacional garante adicional de insalubridade para profissionais da saúde e vigilância sanitária do município

14

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Visando oferecer as melhorias necessárias para os funcionários da saúde do município, nesta segunda-feira, 14, o prefeito Ronivon Maciel se reuniu com representantes do quadro de profissionais da área, para discutir pautas de interesse dos servidores da saúde e anunciar o pagamento de 10% do adicional de insalubridade. O benefício será pago já a partir do mês de março a todos os profissionais que se enquadrarem nos critérios e efetivamente estejam aptos a receber o auxílio.