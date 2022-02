Governador Wanderlei inaugura Escola Estadual que atenderá alunos em tempo integral

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Com investimentos na ordem de R$ 2,4 milhões, o governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou neste sábado, 12, a nova estrutura da Escola Estadual Lacerdino Oliveira Campos, no município de Colinas do Tocantins. A obra foi executada com recursos do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS).

Na solenidade de entrega da unidade escolar, o governador Wanderlei Barbosa declarou o compromisso da sua gestão em priorizar a educação e os profissionais que nela trabalham. “Quando eu assumi, eu determinei que fossem realizadas melhorias nas escolas. Porque eu queria fazer algo que fosse importante para a nossa educação, eu queria pagar os passivos, eu queria reconhecer o trabalho que os profissionais da Educação fazem pelo Tocantins e pelos nossos filhos. Porque compreendo que valorizar a educação, é valorizar o ser humano que faz a educação. Quero agradecer aos professores e todos os profissionais da educação pelo seu trabalho, pelo seu sacerdócio”, destacou.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a qualidade das novas instalações. “Eu fico muito feliz de chegar em uma escola e ver que a recuperação trouxe um ambiente dessa natureza, um ambiente bom, com cadeira boa e confortável, lousa de qualidade, sala climatizada. A minha alegria em estar inaugurando este espaço é porque ficou uma escola de qualidade, para os professores, e principalmente para os nossos alunos”, finalizou.

O secretário da Educação, Fábio Vaz, destacou que a escola faz parte do programa Estrada do Conhecimento que visa criar escolas às margens das rodovias, destacando ainda a transformação da unidade escolar em uma escola de tempo integral. “Um grande feito do nosso Governador foi a transformação da nossa escola em uma unidade de tempo integral, uma enorme conquista para a sociedade de Colinas. A educação é pauta prioritária na gestão do nosso governador Wanderlei Barbosa”, frisou.

A partir de 2022, a escola atenderá no sistema integral para o ensino fundamental II; o novo ensino médio com a primeira série, no período matutino; o ensino regular para a segunda série, no período vespertino; ensino médio regular noturno 1ª, 2ª e 3ª série; ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Alunos (EJA) e atendimento para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) do sistema prisional de Colinas que está em atividade desde 2018.

Participaram da solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade, de vários deputados estaduais, prefeitos, e autoridades Estado e locais e da comunidade.

Estrutura

A obra foi construída com recursos do PDRIS/Banco Mundial, no valor de R$ 2.438.782,33 e com as novas adequações passa a contar com dez salas de aula; um laboratório de informática; uma biblioteca; dois blocos de banheiros, sendo um para funcionários e o outro para alunos; uma sala dos professores com banheiros; três salas administrativas, sendo uma para o financeiro, outra para a direção e uma para a secretaria; além de refeitório e uma quadra poliesportiva aberta.

De acordo com o secretário Fábio Vaz, além da reforma de toda a estrutura e melhorias na escola, a unidade receberá novos climatizadores e mobiliários para toda a escola.

Programas

Com um corpo de docentes formado por 20 profissionais, a Escola Estadual Lacerdino Oliveira Campos conta com os seguintes programas: Escola Autônoma de Gestão Compartilhada, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Atleta na Escola, que atende 30 alunos e o Programa Mais Cultura.