Prefeitura de Palmas terá horário especial em dias de jogos do Brasil na Copa

Autor: Georgethe Pinheiro

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo poderão ser acompanhados com tranquilidade pelos servidores da Prefeitura de Palmas. Para que não haja prejuízo na prestação dos serviços municipais, a Administração da Capital optou por adequar o horário do expediente nos dias em que a seleção entrar em campo.

O decreto que dispõe sobre esses horários será publicado na edição Nº 3.103, do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 23. Nesta quinta-feira, 24, dia da estréia do Brasil no Mundial, o expediente municipal será das 8 às 14 horas.

De acordo com o decreto, no dias em que os jogos acontecerem ao meio-dia, o expediente nas repartições municipais será das 15 às 19 horas. Em dias de jogos às 13 horas, o serviço municipal será das 8 às 12 horas. E quando os jogos acontecerem às 16 horas, a Prefeitura terá expediente das 8 às 14 horas.

Exceções ao decreto

As exceções previstas para estes horários se referem aos serviços considerados essenciais, prestados na rede municipal de saúde, tais como Unidades de Pronto Atendimento (Upas), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas (Caps AD). Rede municipal de ensino, uma vez que essa mantém um calendário escolar próprio.

Os serviços de limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública também estão amparados pelo Decreto Municipal, assim como os Conselhos Tutelares e outros ligados ao serviço social que porventura mantenham sistema de plantão.

Vale lembrar que a Copa do Mundo é um dos campeonatos mais acompanhados pelos torcedores brasileiros e que tem forte apelo cultural e esportivo em todo o País, fato que também se observa entra a população palmense. Os jogos iniciaram oficialmente no último dia 20 de novembro e seguem até o dia 18 de dezembro, quando será realizada a Grande final, no Catar.

