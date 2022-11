Orquestra e Coral Jovem emocionam o público em apresentação do II Concerto de Música Popular

Autor: Redação Secom

“Foi uma apresentação incrível, tudo muito lindo e todos estão de parabéns pela realização. O meu irmão, o Ryan Gabriel, desde pequenininho faz parte do projeto e, sempre quando tem apresentação, nossa família se reúne para acompanhar”, destacou a empreendedora, Raabe Graciele, que se emocionou no II Concerto de Música Popular com as apresentações do Coral e Orquestra Jovem da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). O evento movimentou a grande praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na noite desta quarta-feira, 23.

Sob a regência da professora Nacha Moretto, os alunos do Coral Jovem abriram as apresentações entoando a música ‘Voa Longe’, do artista tocantinense Léo Pinheiro. A performance passeou por diferentes estilos musicais, mas valorizou as músicas que fazem parte da realidade regional, arrancando os aplausos da plateia entre uma apresentação e outra.

Em seguida, com a regência do maestro e coordenador do projeto, Inspetor Renison Oliveira, foi a vez da Orquestra subir ao palco. Os músicos presentearam o público com vários clássicos da música popular brasileira, como ‘Azul da cor do mar’, ‘Gostava tanto de você’, e ‘O descobridor de sete mares’, todas do cantor Tim Maia. A trilha sonora esteve repleta de ritmos para todos os gostos: um medley da banda Jota Quest, o forró arrasta-pé da música ‘Esquema preferido’, dos Barões da Pisadinha e outros hits da música internacional.

Representando a prefeita Cinthia Ribeiro no evento, o secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Agostinho Júnior, ressaltou que o projeto faz a diferença e transforma a vida dos jovens. “Foi, sem dúvidas, mais uma apresentação brilhante. Todo mundo gosta de uma boa música e eles encantam o público, tanto é que o projeto é referência para outras instituições. É a junção da musicalidade com a formação social e cidadã desses jovens, resultado de um trabalho de excelência realizado pelos nossos monitores”, afirmou.

O secretário lembrou ainda que o desejo da prefeita, que é carinhosamente chamada de madrinha do projeto, é de estruturar ainda mais a iniciativa, com a aquisição de novos instrumentos musicais para ampliar o número de alunos atendidos.

Concerto

A apresentação especial do II Concerto de Música Popular foi fruto da parceria entre Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio da Guarda Metropolitana de Palmas com a Fundação Cultural Municipal. O momento marcou o início das diversas performances que serão realizadas por todas as regiões da Capital, durante as celebrações do final de ano.