Prefeitura de Palmas inicia pavimentação no Setor Santa Fé

O Setor Santa Fé, uma região que há muito tempo clamava por melhorias em suas vias de acesso, agora começa a vivenciar a realização de um sonho com o início da pavimentação asfáltica. Nesta quarta-feira, 7, máquinas pesadas trabalham no setor, na execução da manta asfáltica. Ruas já receberam serviços de drenagem pluvial e terraplanagem. A obra prevê ainda execução de sinalização viária e calçadas acessíveis. O investimento total é de R$ 16 milhões.

A obra é realizada pela Prefeitura de Palmas, com investimentos da segunda etapa do Programa de Requalificação Urbana de Palmas, financiado pelo Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF). Com a chegada do asfalto, a comunidade do Setor Santa Fé terá mais conforto e praticidade ao utilizar as vias, sejam motoristas, ciclistas ou pedestres. O deslocamento será mais seguro e eficiente, permitindo que as pessoas cheguem aos seus destinos com mais agilidade.

Programa

Essa iniciativa faz parte de um amplo Projeto de Requalificação Urbana em toda a cidade, que tem como objetivo principal proporcionar mais qualidade de vida aos cidadãos palmenses. Nesta etapa de obras financiadas pelo CAF, o município também investe outros R$ 12,7 milhões (lote 2) nos setores Morada do Sol, Morada do Sol I e Morada do Sol III.

Na primeira etapa do Programa foram investidos mais de R$ 93,7 milhões. Tendo já garantido asfalto para o Jardim Taquari, as quadras Arne 54 e 64 (408 Norte e 508 Norte) e a duplicação de avenidas centrais como a LO-2, a NS-8 e trecho da NS-10.

