Abertas inscrições do IV Concurso ‘Eldon Correa de Educação para o Trânsito’ com prêmio de até 10 mil reais

O ‘IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito’, promovido pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e órgãos parceiros, está com inscrições abertas até dia 31 de julho. O certame conta com oito categorias que serão contempladas com prêmios que variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil.

A inscrição é gratuita e ocorrerá através das Unidades do Resolve Palmas ou via e-mail com o título ‘Inscrição do IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito” no endereço eletrônico [email protected]. Todas as informações pertinentes ao concurso com ficha de inscrição e anexos podem ser consultadas aqui, na página 35 e aqui.

O Concurso tem como objetivo incentivar a produção de trabalhos técnicos voltados ao tema ‘No Trânsito, escolha a vida’.

Confira as categorias

Categoria I: Desenho

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no ensino fundamental I das redes pública e privada de Palmas e profissionais da educação orientadores.

Categoria II: Mosaico

Podem se inscrever alunos da educação especial, de qualquer idade, das redes pública e privada de Palmas e profissionais da educação orientadores.

Categoria III: Jogo Lúdico

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no ensino fundamental II nas redes pública e privada de Palmas e profissionais da educação orientadores.

Categoria IV: Paródia

Estão aptos a participar alunos regularmente matriculados no ensino médio da rede pública e privada, independentemente da idade e profissionais da educação orientadores.

Categoria V: Poema ou Conto

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no ensino fundamental, médio ou Educação para Jovens e Adultos (EJA) das redes pública e privada.

Categoria VI: Música

Podem se inscrever artistas do ramo musical.

Categoria VII: Organizações não governamentais, instituições ou empresas

Podem participar do certame, as Organizações não Governamentais (ONGs), instituições ou empresas, com ou sem fins lucrativos, que tenham desenvolvido projetos, produtos ou programas inéditos ligados à temática ‘Segurança viária e Mobilidade’, entre janeiro de 2022 e abril de 2023, e que não tenham se inscrito para concorrer em outras categorias deste certame.

Categoria VIII: Jornalismo

Conforme a modalidade: A) Modalidade I – Texto: Jornalistas diplomados que tenham produzido reportagens de texto; B) Modalidade II – Áudio: Jornalistas diplomados que tenham produzido reportagens em formato de áudio; C) Modalidade III – Vídeo: Jornalistas diplomados que tenham produzido reportagens em formato de vídeo.

De acordo com o edital, a confirmação das inscrições com a publicação de sua homologação ocorrerá no dia 10 de agosto e o Julgamento dos trabalhos até dia 20 de agosto, sendo que a publicação final do concurso ocorrerá no dia 15 de setembro.

Texto: Márcio Greick/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom