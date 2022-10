Evento alusivo ao Outubro Rosa é promovido à servidores da Saúde Estadual

Na manhã da quarta-feira, 19, foi promovida aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) uma ação alusiva ao Outubro Rosa. O evento foi organizado pela Diretoria de Regulação, Monitoramento e Avaliação do Trabalho na Saúde.

“No ambiente de trabalho e fora dele, é muito importante ter esses eventos, pois é um incentivo às mulheres a fazerem exames de prevenção. Muitas vezes elas não se atentam, pensam que estão bem de saúde, não fazem os exames e depois descobrem algo grave, o autocuidado é primordial”, conta a servidora da SES-TO, Maria Marcilene Gomes de Sousa.

Segundo o secretário-executivo de Estado da Saúde, Luciano Lima Costa, “é missão da Pasta incentivar e conscientizar os servidores a cuidarem da sua saúde e dos outros. Nós trabalhamos em prol da saúde pública, e isto deve começar dentro da Secretaria. Frisamos que ações de cuidado e atenção a saúde devem ser feitas continuamente, bem como consultas e exames de rotina”, explica o gestor.

O evento contou com a apresentação do coral da Liga Feminina de Combate ao Câncer, depoimentos das mulheres que lutaram contra o câncer de mama e agendamento de exames de mamografia (40 a 69 anos) e citologia (25 a 65 anos) aos servidores.

Palestra

O servidor da SES-TO e cirurgião oncológico, Dr. Ricardo Rodrigues de Souza, realizou a palestra ‘A vida está em suas mãos’. O especialista abordou a prevenção do câncer, principalmente, os que acometem as mulheres. “Citamos a prevenção geral, pois hoje, a segunda causa de mortes no Brasil é de câncer, e devido à pandemia houve queda na procura por exames preventivos, então é preciso que as mulheres voltem a fazer o rastreamento para aumentar as chances de cura” conclui.