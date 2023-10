Prefeitura de Palmas deposita auxílio-alimentação; R$ 5,07 milhões injetados na economia

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, começou esta terça-feira, 10, anunciando em sua rede social o pagamento do auxílio-alimentação para 10.928 servidores públicos municipais. O valor de R$5,070 milhões, disponível para saque nesta terça, foi repartido em R$ 500 para quem recebe até R$ 6.060,00 e R$ 400 para quem recebe acima desse valor.

“Chegou o dia 10 e com ele o auxílio-alimentação. O servidor já pode dar aquela passada no supermercado e dar aquela reforçada da geladeira. Quero ver todo mundo preparando aquela mesa bem bonita e cheia de delícias para o próximo feriado que vem aí”, publicou a prefeita Cinthia.

O auxílio alimentação foi anunciado no dia 27 de outubro do ano passado, no evento em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro. Com aprovação da lei em dezembro, o benefício começou a ser pago em janeiro deste ano a todos os servidores públicos – efetivos, contratos temporários e comissionados -; os estagiários e bolsistas não recebem o auxílio.

Texto: Jordane Pinheiro do Santos – estagiária sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Secom