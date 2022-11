Prefeitura de Palmas decreta ponto facultativo no dia 14 de novembro

Autor: Marcio Greick

Tendo em vista o feriado da Proclamação da República, comemorado na próxima terça-feira, 15, a Prefeitura de Palmas decretou ponto facultativo para a próxima segunda-feira, 14.

As repartições retornam com expediente normal na quarta-feira, 16, conforme o Decreto nº 2.284 publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira, 8. A medida é valida para repartições da administração direta e indireta.

O Decreto não inclui a atuação dos serviços essenciais como os de saúde, a exemplo das Unidades de Pronto Atendimento (Upas); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), bem como os serviços de segurança, limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública, que funcionarão em escala de plantão.

Também não foram recepcionadas pelo Decreto, as unidades educacionais da rede municipal de ensino, por terem calendário próprio, além dos conselhos tutelares e outros órgãos ligados ao serviço social, que porventura mantenham sistema de plantão.