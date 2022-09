16° FGT: Prefeitura de Palmas disponibiliza linhas do transporte coletivo para o festival

Por Assessoria

A Prefeitura de Palmas irá disponibilizar linhas do transporte coletivo para o 16° Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) a partir desta quarta-feira, 7. Os ônibus irão sair da Estação Javaé e do estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto, região sul. O reforço segue até o final do evento, que acontece no domingo, 11.

O público que deseja curtir a programação do festival poderá fazer uso dos ônibus da Linha 450 – Taquaruçu, que tem o ponto de saída da Estação Javaé, com início das viagens das 6h30 às 20 horas, seguindo o cronograma de atendimentos aos usuários que pode ser conferido no App Moovit.

A outra opção é a linha especial que sairá do estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, sentido Taquaruçu, a partir das 18 horas. A linha vai entrar em operação com intervalos de 10 em 10 minutos de uma viagem para outra, até às 22 horas.

Segundo a Diretoria de Gestão e Transporte da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), depois das 22 horas os ônibus da linha especial irão atender o público conforme a demanda. O valor da passagem permanece o de R$ 3,85.

Aplicativo Moovit

Os usuários podem ter acesso às informações com os horários das linhas do Sistema Integrado de Transporte de Palmas pelo aplicativo Moovit, que pode ser baixado gratuitamente por meio das plataformas digitais.

Texto: Secom

Edição: Lorena Karlla/Secom