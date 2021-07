Prefeitura de Palmas dá continuidade à vacinação de públicos prioritários e pessoas acima de 41 anos

O agendamento para os públicos prioritários, gestantes, puérperas e população acima de 41 anos sem comorbidade está disponível para ações de vacinação que ocorrem até a próxima quarta-feira, 21, em uma das 15 Unidades de Saúde da Família (USFs) da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas. Os grupos prioritários a serem vacinados estão previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI). P

As 15 USFs recebem a população das 13 às 17 horas, exceto na USF 1.004 Sul, que atenderá das 16 às 20 horas (confira os locais abaixo). As doses também ficarão disponíveis nas USFs de Taquaruçu e Buritirana, porém sem necessidade de agendamento.

Públicos

Na Capital, podem se vacinar trabalhadores da indústria (CNAEs 35, 36, 37, 38, 39, 53, 59, 60 e 61), limpeza urbana, transporte urbano, educação, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades acima de 18 anos e, ainda, aqueles que precisam tomar a segunda dose da Coronavac (21 dias após a 1ª) ou Astrazeneca (80 dias após a 1ª). A Semus também prossegue com a vacinação de grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) em geral, todas acima de 18 anos.

Para se vacinar é necessário levar uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contracheque, dentre outros).

Grávidas

No caso das grávidas e puérperas, é necessário apresentar documento com avaliação médica individualizada, que comprove que foi orientada sobre os riscos e benefícios para a tomada de decisão. Este documento deve ser solicitado ao médico, seja da rede pública ou privada, que faz o acompanhamento. Além dos documentos citados acima, também devem levar a caderneta da gestante (para as grávidas) ou a declaração de nascido vivo ou natimorto (para puérperas. A gestante com comorbidade também deve apresentar declaração ou laudo médico que comprove a comorbidade.

Locais de vacinação

Das 13 às 17 horas

USF 409 Norte (Arno 44)

USF 405 Norte (Arno 42)

USF 403 Norte (Arno 41)

USF 207 Sul (Isabel Auler – Arso 23)

USF 403 Sul (Francisco Júnior – Arso 41)

USF 1.103 Sul (Satilo Alves de Sousa – Arso 111)

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Bela Vista

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Laurides Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Taquari

USF Morada do Sol

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu) – agendamento na unidade

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana) – agendamento na unidade

Horário das 16 às 20 horas

USF 1.004 Sul (Albertino Santos – Arse 101)