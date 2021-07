Dia do Microcrédito será realizado em Gurupi nesta terça-feira

Gurupi recebe nesta terça-feira, 20, as ações do Dia do Microcrédito, que será realizado a partir das 8 horas, no Centro de Convenções Mauro Cunha. O evento é realizado pelo Sebrae Tocantins em parceria com a Prefeitura de Gurupi e a Amazônia Florescer.

Serão oferecidas orientações e palestra sobre controle financeiro para auxiliar cerca de 50 empreendedores de Gurupi que buscam crédito com taxas menores de juros e dicas para melhorar seus negócios.

A ação, voltada aos microempreendedores individuais (MEIs), é gratuita e visa disseminar as informações sobre como solicitar crédito com as instituições financeiras e de que forma esses recursos podem ser usados para aumentar a produtividade. “Nossos MEIs têm muitas dúvidas quanto aos valores disponíveis, documentações a serem apresentadas, quem tem direito, entre outras questões que estaremos esclarecendo neste dia, de forma dinâmica e acessível a todos”, reforçou a gerente do Sebrae, Paula Alencar.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, reforçou que o evento é mais uma importante ação voltada ao desenvolvimento da economia local, que conta com a parceria da Prefeitura de Gurupi, por meio da Sala do Empreendedor. “Ficamos felizes em sermos parceiros de iniciativas que proporcionam mais informações e facilidades aos nossos microempreendedores. Será uma boa oportunidade para tirar dúvidas e obter mais conhecimento sobre as linhas de créditos disponíveis para os MEIs”, frisou o secretário, reforçando que o evento seguirá as orientações de segurança e de enfrentamento à Covid-19.

O crédito acompanhado pode ser liberado em até três dias, inclusive para negativados. A Amazônia Florescer fará o acompanhamento mensal nas empresas para diagnosticar como esse recurso tem sido aplicado e injetado na economia do município. Para que esses valores sejam direcionados de forma correta, o analista do Sebrae, Francisco Ramos, vai ministrar palestra com o tema “Uso consciente do crédito”.