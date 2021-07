Dados de vacinação do Tocantins são destaque em reunião da OPAS

Na última sexta-feira, 16, o Secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini acompanhado de técnicos da Pasta, participaram de reunião com equipe da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), em Brasília, oportunidade na qual foram destacados os bons resultados da vacinação contra a Covid-19, como também, o panorama atual da doença com vistas a traçar novas parcerias. Os dados apresentados pela OPAS são do Ministério da Saúde (MS), que coloca o Tocantins com menor índice de atraso na aplicação da 2ª dose da vacina, se comparado com os demais entes federados, índice de 2,5%.

Outro dado de destaque do Tocantins é quanto à alimentação do Sistema de Informação do Ministério da Saúde (MS), sendo o 2º melhor do país. Os municípios tocantinenses levam em média três dias para aplicação da dose da vacina e a alimentação do sistema do Programa Nacional de Imunização (PNI). “Esta agilidade dos técnicos municipais de Saúde na aplicação das doses e alimentação dos sistemas demonstra comprometimento e o real panorama da vacinação do Estado, o que colabora para a tomada de decisões ”, disse Ullannes Passos Rios, técnico da área de Planejamento da SES, que atua no Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde).

O Secretário de Estado Saúde, Edgar Tollini, comemora todos os resultados alcançados do Estado e reforça que este bom trabalho iniciou bem antes dos primeiros casos da pandemia no Estado. “O Tocantins se planejou para a pandemia, nenhum tocantinense precisou buscar atendimento fora do Estado, ao contrário o MS buscou ajuda e leitos do Tocantins para atender outros pacientes e hoje com uma das aplicações de vacina mais rápida, podemos celebrar, porém sem deixar de lado o compromisso do fechamento do esquema vacinal. A 2ª dose é uma obrigação de cada gestor municipal, quanto mais pessoas imunizadas, mais rápido poderemos vislumbrar uma volta a normalidade”, enfatizou o Secretário.

Vacinômetro

Até o momento, 19 de julho, o Tocantins já havia imunizado, 34,76% da população com primeiras doses (D1), 10,48% com segundas doses (D2) e 1,41% com dose única da Janssen, o que totaliza 741.659 imunizantes aplicados, ou seja, 11,88% da população totalmente imunizada.