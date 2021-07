Prefeitura de Palmas concede progressões a 359 servidores referentes ao mês de maio

A Prefeitura de Palmas concedeu progressão a 359 servidores do Quadro Geral, Educação, Saúde, Trânsito e Transportes e vinculados ao sistema Confea-Crea/CAU-BR. As portarias da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad) com as concessões de benéficos foram publicadas no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 28, edição 2.766 e em edições anteriores ao mês de junho.

As progressões são previstas nos planos de Cargos Carreiras e Remunerações (PCCR) e podem ser concedidas de forma horizontal e vertical, por titularidade e escolaridade. A Progressão Horizontal ocorre quando o servidor evolui entre classes da tabela no mesmo cargo e carreira, após o interstício de cinco anos de efetivo exercício.

A Progressão Vertical constitui-se em instrumento de valorização do servidor no efetivo exercício de suas atribuições e se concretiza quando o servidor comprova que evoluiu na escolaridade ou na formação profissional.

No quadro geral foram concedidas três progressões por titularidade e duas por escolaridade, 11 verticais e mais 33 horizontais. E sete vinculados ao sistema Confea-Crea/CAU-BR também progrediram horizontalmente, enquanto um do sistema de trânsito e transporte progrediu também no modo horizontal.

Na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) foram concedidos 117 benefícios, sendo 50 progressões funcionais aos servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar em Saúde, Técnico em Saúde e Analista em Saúde; 42 progressões horizontais aos servidores ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; 11 progressões verticais, 13 promoções e uma gratificação por escolaridade.

Na Secretaria Municipal de Educação (Semed) foram concedidas 189 progressões referentes ao mês de maio e que foram publicadas no mês de junho, sendo 80 servidores que progrediram verticalmente, mais 56 que alcançaram a progressão horizontal e 53 foram beneficiados com titularidade.

Vale destacar que as progressões fazem parte da política de desenvolvimento humano dos servidores do município de Palmas e representam um ganho real em seus vencimentos, por permanência nas funções para as quais os servidores foram aprovados em concurso público e ainda pelo progresso que alcança na carreira, ao se qualificar por meio de cursos e formação profissional.