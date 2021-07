Vacinação: Palmas ultrapassa 100 mil doses aplicadas contra a Covid-19

Palmas atingiu o quantitativo de 101.332 doses das vacinas contra a Covid-19 administradas, após as equipes da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) aplicarem 2.009 doses somente na segunda-feira, 28. Deste número, 78.248 pessoas receberam a primeira dose e 23.084 foram imunizadas com a segunda dose ou dose única.

Com as doses aplicadas, a Capital alcança o percentual de 36,06% da população vacinada ao menos com a primeira dose e 10,63% da população palmense apta com o ciclo da imunização contra a Covid-19 completo, isso considerando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que estima que existam 217 mil pessoas acima de 18 anos morando em Palmas. As vacinas disponíveis no Brasil, até o momento, são para o público com idade maior que 18 anos.

Para o secretário executivo da Semus, Daniel Borini, a pasta está preparada para imunizar, independentemente do quantitativo de doses encaminhadas à pasta. “É uma alegria. A Semus está empenhada na imunização e esse trabalho já tem refletido na queda de óbitos e internações na Capital. A vacina traz uma perspectiva de retorno à normalidade”, ressalta o gestor.

Públicos

A imunização da Capital tem ocorrido de acordo com os públicos prioritários que constam no Plano Nacional de Imunização (PNI), a partir de 18 anos. A Semus também tem avançado na vacinação conforme a faixa etária, caso da população sem comorbidades, que está sendo vacinada a partir dos 52 anos.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 já chegou, total ou parcialmente, aos idosos acolhidos em instituições de longa permanência (ILPIs) e seus cuidadores; às pessoas com mais de 52 anos e sem comorbidades. E, acima de 18 anos, já receberam ao menos uma dose da vacina: pessoas em situação de rua; pessoas privadas de liberdade; pessoas com comorbidades e/ou fatores ou condições de risco e/ou com deficiência; e também trabalhadores da saúde, forças de segurança, educação; setor aéreo, transporte público, limpeza urbana e caminhoneiros.

A população ainda pode realizar o agendamento para as ações desta semana por meio da plataforma da Semus, disponível no endereço eletrônicohttps://coronavirus.palmas.to.gov.br/vacina/agendamento. As informações sobre o avanço da vacinação na Capital podem ser conferidas no site Vacina Já. https://vacinaja.palmas.to.gov.br/