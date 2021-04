Prefeitura de Palmas antecipa pagamento e servidores já podem sacar nas primeiras horas desta quinta-feira, 29

Os mais de 10 mil servidores da Prefeitura de Palmas já estarão com o pagamento do salário deste mês de abril disponível em conta nas primeiras horas desta quinta-feira, 29. O pagamento antecipado é uma marca da atual gestão, mas para este mês de maio veio também em alusão as comemorações do Dia do trabalhador, celebrada no sábado dia 1° de maio.

Nesta folha são pagos R$ 55.963.672,10, sendo R$ 6.012.462,34 de pagamentos patronais e R$ 49.951.209,76 de proventos, que serão injetados na economia de Palmas.

Também foram implantados, e serão pagos nesta folha, 175 benefícios, sendo 151 progressões horizontais, 19 progressões verticais e cinco escolaridade e titularidade de servidores que adquiriram esse direito no mês de março.