Prefeita Cinthia Ribeiro visita quartel da GMP e anuncia benefícios à corporação

A prefeita Cinthia Ribeiro fez uma visita ao quartel da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), na tarde desta quarta-feira, 28, acompanhada da nova secretária de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), coronel Alaídes Pereira. Na oportunidade, a prefeita anunciou o pagamento das progressões horizontais de 2021 para os servidores efetivos da corporação.

“Os documentos já foram assinados e encaminhados à Casa Civil para a publicação. E nós temos outras melhorias em processos que já são visíveis. Nosso desejo é que esse momento crítico passe logo, para que possamos celebrar essas e outras conquistas e, principalmente, de ter defendido a vida”, anunciou a chefe do Executivo Municipal. Na gestão anterior, quando Cinthia assumiu a prefeitura em abril de 2018, as progressões horizontais, que são pagas a cada dois anos, estavam atrasadas desde 2015. Em 2019, a gestora pagou os retroativos e colocou em dia as progressões horizontais.

O inspetor Marcelo Lima, superintendente da GMP, apresentou um breve balanço dos serviços prestados na manutenção da ordem e proteção ao cidadão, além das conquistas mais recentes da instituição, como aquisição de uniformes de gala e de passeio para os 160 alunos, licitação para compra de instrumentos musicais, além de obras de ampliação e melhorias das instalações do quartel. Na ocasião, o inspetor entregou uma placa em homenagem à prefeita pelo trabalho responsável no enfrentamento à Covid-19 na Capital.

Comando

Com mais de 25 anos de atuação no campo da segurança pública, a coronel Alaídes passa a comandar a Sesmu, pasta que reúne o corpo de efetivo da GMP, os agentes de Trânsito e Transporte e a Defesa Civil Municipal. “Entro para juntar forças à instituição. Conheço a grandeza e a nobreza do trabalho da guarnição. A pasta de segurança pública é uma das mais nobres de qualquer gestão pública, pois cuida da vida das pessoas”, ressaltou.

Participaram também da visita, o secretário-executivo da Sesmu, Higor Franco, a superintendente de Trânsito e Transporte, Valéria Oliveira, e o superintendente da Defesa Civil, Bruno Maciel.