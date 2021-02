Prefeitura de Gurupi promove capacitação sobre produção de tilápia nesta quinta, 25

Com o objetivo de implementar a piscicultura em Gurupi e aprimorar a atuação dos analistas ambientais para com os produtores rurais de Gurupi, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município promoverá nesta quinta-feira, 25, capacitação com o tema “Passo a passo para o licenciamento ambiental da Piscicultura”. O curso será realizado no Centro de Convenções Mauro Cunha, das 8 às 18 horas, e será ministrado pela técnica e engenheira ambiental do Naturatins, Larissa Uchôa.

O diretor de Meio Ambiente, Diego Rocha, disse que o evento é para a melhoria da qualificação da equipe local. “O encontro é voltado para os desafios da piscicultura, especificamente da espécie exótica que é a tilápia. Será discutido quais os principais gargalos, dificuldades para realizar essa atividade; aquilo que se pode melhorar, avançar e modernizar no licenciamento ambiental municipal, bem como com o Naturatins, para que possamos viabilizar o projeto “Tilápia viva na água”, disse.

O encontro não será aberto ao público, devido a pandemia do Coronavírus. Irão participar, o grupo de interesse que compreende os técnicos municipais da Diretoria de Meio Ambiente, do Naturatins, Ruraltins, Adapec, professores do IFTO e UFT, além dos profissionais consultores em meio ambiente de Gurupi.

O secretário da pasta, Pedro Dias, disse que vem trabalhando nessa proposta de implementação da piscicultura em Gurupi com o intuito de ampliar as alternativas de captação de renda da população. Exemplo disso foi a sua participação no encontro técnico sobre a criação de tilápia, realizado em Palmas, no último dia 29, no qual a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) apresentou as atividades desenvolvidas na Primeira Unidade de Criação de Tilápias em tanques rede no Estado, localizada em Brejinho de Nazaré.

Projeto “Tilápia Viva Na Água”

Gurupi está entre os municípios contemplados pelo projeto “Tilápia Viva Na Água”, do Governo do Estado e com isso a gestão está comprometida em apoiar o projeto. Projeto Tilápia Viva Na Água. O projeto de piscicultura irá beneficiar pequenos produtores rurais da região do município de Gurupi, e tem como objetivo alavancar o desenvolvimento econômico da região sul do Tocantins, já que serão contemplados inicialmente 14 pequenos produtores rurais com o projeto piloto.

“A prefeita Josi Nunes está otimista com essa oportunidade e se comprometeu a empreender todos os esforços para apoiar o projeto, já que a piscicultura é mais uma atividade de incremento de renda para as famílias do campo e se apresenta como uma fonte alternativa de proteína barata para as famílias de baixa renda e, principalmente, como excelente opção para a merenda escolar”, afirmou Pedro Dias.