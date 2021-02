Semus alerta que profissionais de saúde ainda podem se vacinar nesta semana em Palmas

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) continua ofertando a vacina contra a Covid-19, doses 1 e 2, aos profissionais de saúde que constam nas listas enviadas pelos hospitais. O imunizante será aplicado nesta quarta, 24, até sexta, 26, no Parque da Pessoa Idosa, das 13 às 19 horas.

No sábado, 27, ocorrerá a vacinação exclusiva para a segunda dose (D2) do imunizante aos profissionais de saúde nas seguintes localidades: unidades de Saúde da Família (USF) da Arno 42 (405 Norte), Arse 13 (108 Sul) e José Hermes, das 08 às 17 horas. A Semus lembra que a segunda dose da vacina é administrada em um intervalo entre 21 e 28 dias, prazo recomendado entre as aplicações.

A imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, bem como dos servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), idosos residentes de Instituições de Longa Permanência (ILP) e profissionais das unidades de saúde e hospitais da Capital teve início no dia 20 de janeiro passado.

Idosos acima de 80 anos

Já os idosos (80+) acamados ou com mobilidade reduzida começaram a ser vacinados no dia 15 de fevereiro, em Palmas. Eles receberam a primeira dose da vacina CoronaVac em casa, conforme levantamento realizado pelos agentes comunitários de saúde.

Nas Unidades de Saúde da Família (USB) também está sendo ofertado o imunizante aos idosos acima de 80 anos que não foram vacinados durante o atendimento pelo sistema drive-thru, que ocorreu nos dias 11 e 12 de fevereiro, e na semana de 15 a 19 de fevereiro em todas as unidades.

Até o momento, a Semus já vacinou 2.210 idosos, ultrapassando o número estimado de 2.169 idosos dessa faixa etária na Capital.

Público vacinado

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 em Palmas, 9.371 pessoas já foram imunizadas, sendo 8.040 na D1 e 1.331 na D2. Esse público imunizado atende aos critérios estabelecidos pelo Plano Municipal de Imunização, que são os profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19, idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP), cuidadores desses idosos e pessoas acima de 80 anos.