BRK Ambiental apoia o Desafio de Inovação no Saneamento promovido pela ABES

Palmas, 24 de fevereiro de 2021 – Para estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras no setor de saneamento básico, a BRK Ambiental apoia o Desafio de Inovação no Saneamento – Open Spot ABES, ação promovida pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), em parceria com a Infra Cast e Infra Women Brazil.

Destinada a empresas, investidores e empreendedores, a iniciativa vai apoiar ideias que ajudem a viabilizar a universalização dos serviços de coleta, distribuição, e tratamento de água e esgoto no Brasil. Os projetos podem ser inscritos até o dia 12 de março e a lista com os finalistas será apresentada em 22 de março.

Os finalistas serão convidados a participar do Pitch Day, agendado para 25 de março. Em um evento on-line, os selecionados terão a oportunidade de apresentar os seus projetos para uma banca examinadora multidisciplinar. Os selecionados vão receber um prêmio de R$ 20 mil e terão a possibilidade de ter o seu projeto testado em uma concessionária de saneamento parceira da iniciativa. A ação ainda prevê a possibilidade de um eventual financiamento pelos investidores que participarão do evento.

“O saneamento básico tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, por isso apoiamos iniciativas que contribuam com a expansão dos serviços de água e esgoto em todos o país. Por meio de inovação e tecnologia, acreditamos que é possível promover o futuro sustentável do país”, pontua Dalton Bracarense, gerente da BRK Ambiental em Palmas.

Para realizar a inscrição, os interessados deverão enviar para o e-mail inovacao@abes-dn.org.br a ideia completa de projeto, os dados do participante, além do formulário de inscrição (disponível neste link) preenchido.