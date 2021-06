Prefeitura de Araguaína prorroga prazo para pagamento da taxa de lixo com 10% de desconto

A Prefeitura de Araguaína prorrogou o prazo para pagamento da taxa de lixo, que venceu nessa terça-feira, 15. A mudança é devida ao feriado prolongado desta semana, em comemoração ao Dia do Padroeiro da cidade, Sagrado Coração de Jesus. Os moradores podem efetuar o débito do tributo com desconto de 10% até nesta sexta-feira, 18.

Os boletos foram enviados junto à conta de água de maio com objetivo de facilitar o acesso do contribuinte, sem precisar ir à Secretaria da Fazenda e enfrentar filas e aglomerações. “Nós usamos a base de dados da BRK e a taxa foi emitida no nome dos titulares das contas abertas. Se o locatário nunca transferiu para o inquilino terá que negociar com o morador o pagamento do débito”, orientou o diretor municipal de tributos, Joaquim Rodrigues.

Já os proprietários de lotes onde não há hidrômetro e moradores da região onde o fornecimento é feito pela Água São José devem imprimir o boleto pela internet, acessando a aba Cidadão na página https://araguaina.to.gov.br/. A consulta pode ser feita também na secretaria, localizada na Rua Ademar Vicente Ferreira, no Centro, das 8 às 18 horas, ou ainda pelo WhatsApp institucional 99957-9312.

O que é a taxa?

A taxa é a divisão do custo do serviço de coleta de lixo pela quantidade de terrenos em Araguaína. Ela é calculada ainda proporcionalmente ao tamanho do imóvel, combinado com a quantidade de vezes em que o caminhão passa pelo local, que pode ser diário, duas e três vezes por semana.

Prazos dos descontos

Neste ano, o araguainense teve um prazo maior também para o pagamento do IPTU porque o prefeito Wagner Rodrigues sancionou a lei que aumentou em um mês o prazo dos descontos. Quem optou por quitar até 28 de fevereiro, pode obter desconto de até 35% na base de cálculo do terreno, de 20% no valor do terreno quem pagar até o último dia de março e 10% até 30 de abril.

Ainda recebeu mais o desconto de 10% direto no tributo quem estivesse em dia com o IPTU de 2020. Já quem efetuou o pagamento à vista em fevereiro recebeu mais 10% do valor total, em março 8% e em abril 6%.