Governo decreta ponto facultativo na segunda-feira, 6

O governador do estado do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou ponto facultativo na segunda-feira, 6, dia que antecede os feriados da Independência do Brasil e da Padroeira do Estado, Nossa Senhora da Natividade, celebrados nas datas de 7 e 8 de setembro, respectivamente. A medida consta no Decreto nº 6.304 que será publicado no Diário Oficial do Estado, edição desta sexta-feira, 3.

Conforme o Decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais como saúde e segurança que já atuam em caráter de plantão, cabendo aos dirigentes dos órgãos e das entidades a preservação e o funcionamento dos mesmos.

“Pedimos total prudência aos nossos servidores para que evitem aglomerações e que mantenham todos os cuidados para que a gente continue mantendo essa baixa nos casos de covid-19. Que todos aproveitem esse merecido descanso com os seus familiares e revigorem as energias para, na próxima quinta-feira, 9, voltar ao trabalho e bem servir o cidadão tocantinense”, orientou o governador Mauro Carlesse.