O Prefeito, Ronivon Maciel, juntamente com a Secretária da Saúde, Lorena Martins, estiveram na tarde desta segunda-feira, 21, no Centro Municipal de Internação da Covid-19, e na UPA do Setor Nova Capital. Membros da Diretoria do ITPAC Campus Porto Nacional compareceram ao local. O Diretor Geral do ITPAC, Rodrigo Ventura, a Diretora Acadêmica, Dilce Nascimento, e a Coordenadora do Curso de Enfermagem, Karine Kummer.

PREFEITO RONIVON MACIEL SUPERVISIONA INSTALAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE INTERNAÇÃO DA COVID-19

A Coordenadora do Centro de Internação, Daniela Manduca,falou sobre os atendimentos que são realizados no local. “A Covid-19 é um tratamento exclusivo por conta da contaminação e do contágio que se dá por vias aéreas. Precisa-se de um ambiente restrito, em que não tenham acompanhantes, visitantes, em que os profissionais estejam todos capacitados para atender esses pacientes, desde o atendimento até a alta hospitalar. Aqui a gente recebe pacientes com covid, pacientes suspeitos e confirmados, com casos de moderado à grave. temos 13 leitos clínicos e 7 leitos de estabilização. Esses leitos de estabilização, são para atender aqueles pacientes que estão de moderado à grave, e que são submetidos à intubação, e ficam por um período aqui aguardando a vaga de UTI”, disse Daniela.

Segundo a Coordenadora do Centro de Internação da Covid, o espaço conta com Serviço Social, para acolher familiares das pessoas internadas, psicólogos que fazem visitas diariamente aos pacientes, equipes Médica, de Enfermagem e Fisioterapia. Daniela destaca que a equipe de Fisioterapia é muito importante no tratamento da Covid 19. E que a fisioterapia por meio da ventilação não invasiva (VNI), tem salvado muitas vidas.

PREFEITO RONIVON MACIEL SUPERVISIONA INSTALAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE INTERNAÇÃO DA COVID-19

“Aqui temos também uma farmácia satélite, uma central de materiais de esterilização, para atender à demanda dos pacientes com covid que adentram o nosso serviço. Vale ressaltar que aqui admitimos os pacientes provenientes da UPA, do covidário, que é a unidade de referência de pacientes leves, e também das Unidades Básicas de Saúde”, explicou Daniela.

Na ocasião, o Prefeito, Ronivon Maciel, conversou com profissionais que trabalham no Centro de Internação, para ouvir dos mesmos as demandas, e entender tudo que se passa no local. Ele ressaltou o esforço da gestão em melhorar o suporte dado aos profissionais, e o comprometimento em aprimorar ainda mais os atendimentos.

“Esse centro de internação surgiu da necessidade de atender de uma forma digna a população nesse momento tão difícil que estamos enfrentando de pandemia. Temos o compromisso com a população, que é de poder garantir à vida, sobretudo com saúde de qualidade. Esse Centro se tornou possível com a participação da sociedade portuense, do Governo do Estado do Tocantins e do ITPAC. Todos nós estamos com o compromisso honrado de realmente poder ter feito esse Centro de Internação funcionar. A gente entende que é preciso garantir a saúde de qualidade, e aqui estamos tendo toda uma atenção especial, não deixando faltar nada”, declarou o Prefeito.

Segundo o Prefeito, o compromisso neste momento é olhar para frente, se empenhar, esforçar, para poder garantir a saúde de qualidade para todos. “Não é nada fácil, tudo é muito caro, principalmente neste momento de pandemia que o mercado está sendo bastante exigido, acaba que os produtos ficam mais caros. Mas, nós não estamos deixando de lutar pela população. Parabenizo toda Secretaria de Saúde, em nome da Secretária Lorena Martins, toda a equipe envolvida, empenhada. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui no dia-dia trabalhando no Centro de Internação. O momento é muito delicado, muito triste, mas ao mesmo tempo a gente precisa se empenhar o máximo possível e não cruzar os braços, e sim olhar para frente e trabalhar, para que possamos salvar o maior número de vidas possível de pessoas, que por ventura tenham que passar por aqui”, afirmou Ronivon Maciel.