Tocantins receberá 10.250 doses – vacinas serão distribuídas proporcionalmente em Palmas, Araguaína e Gurupi

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, após consulta ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), determinou nesta quarta-feira, 23, que o primeiro lote de vacinas da Janssen composto por 10.250 doses, a ser enviado pelo Ministério da Saúde, seja distribuído de forma proporcional aos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi, que concentram o maior número de casos de Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) ainda não foi informada quanto à data de envio das vacinas, mas a equipe técnica já trabalha a logística de distribuição das mesmas.

Os três municípios juntos têm uma população de 577,2 mil habitantes e, desde o início da pandemia, acumulam 90.330 casos, o equivalente a 46,5% do total de 194.366 de casos de Covid-19 registrados no Tocantins.

“Estamos falando dos três municípios que concentram as maiores populações do nosso Estado e também os maiores números de casos de Covid-19, até por serem polos econômicos em suas regiões. Por isso, o entendimento de destinar esse primeiro lote para Palmas, Araguaína e Gurupi, mas já tranquilizo os demais municípios que receberemos vacinas de outros laboratórios e, à medida que elas chegarem, essa distribuição será feita a todos os municípios, porque o objetivo é imunizar a todos para sairmos o quanto antes dessa pandemia”, ressalta o governador Mauro Carlesse.

O titular da SES, Edgar Tollini, destaca que a chegada de mais um imunizante é motivo de comemoração. “O Tocantins tem recebido proporcionalmente doses de todas as vacinas que o Ministério da Saúde tem adquirido e, nós enquanto Estado, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização, estamos distribuindo aos municípios para que cada vez mais pessoas sejam imunizadas. Precisamos avançar nessa questão da imunização e contamos com o apoio dos municípios e também da população para que procure se vacinar quando chegar a sua vez”, reforça.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Perciliana Bezerra, esclarece que o Ministério da Saúde facultou aos estados a escolha de quais municípios receberão as doses da Janssen. “A vacina Janssen, a priori, seria distribuída apenas para as capitais. Após ampliação da validade da mesma pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde deixou a critério dos estados a ampliação para outros municípios. É importante ressaltar que estamos sempre seguindo os critérios do Ministério da Saúde”, destaca.

A primeira remessa da vacina contra Covid-19 produzida pela Janssen/Johnson & Johnson chegou ao Brasil nesta terça-feira, 22, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Foram enviadas 1,5 milhão de doses da vacina, que será a primeira a ser aplicada em dose única no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o contrato do Governo Federal com a empresa prevê 38 milhões de doses do imunizante da Janssen até o fim do ano.