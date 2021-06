Assistência Social de Gurupi divulga resultado preliminar de processo seletivo

Foi divulgado no Diário Oficial do Município de Gurupi desta terça-feira (22), o resultado preliminar do processo seletivo simplificado nº 01/2021, da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher.

Confira no Diário Oficial a publicação do resultado preliminar.

Cronograma

Nesta quarta-feira (23), é o prazo para a interposição de recurso pelos candidatos eliminados ou desclassificados. No dia 25 de junho será publicado o resultado dos recursos; no dia 28 de junho o resultado final e homologação do processo. Também no dia 28 de junho, será publicada a convocação para formalização do contrato dos candidatos aprovados.

Mais informações pelo telefone: (63) 3301-4318.