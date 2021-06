BRK Ambiental celebra o Dia Mundial das Mulheres na Engenharia

…

Alinhada a uma estratégia de negócios ESG, com ações relacionadas a temáticas ambientais, sociais e de governança, a ampliação da participação feminina no setor de saneamento é um dos compromissos da BRK Ambiental, empresa responsável por serviços de água e esgoto. Neste ano, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, celebrado em 23 de junho, a companhia destaca a importância do papel dessas profissionais na operação diária da companhia.

Atuando na área de saneamento há 21 anos, a engenheira Sandra Leal é responsável por conduzir as operações das unidades da empresa no Tocantins e Pará. “É muito gratificante ser uma profissional capaz de contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, além de ajudar no desenvolvimento dos municípios”, conta Sandra.

Um dos principais incentivos da companhia para que, cada vez mais, engenheiras tenham interesse em contribuir com o saneamento básico é a presença de uma engenheira na liderança da empresa. A CEO da companhia, Teresa Vernaglia, está à frente da BRK desde 2017, quando a empresa também assumiu o compromisso de promover a igualdade entre gêneros e a diversidade, com base no Women’s Empowerment Principles (WEPs) da ONU.

“O Dia Internacional da Mulher Engenheira é uma data muito significativa para nós, reforça a importância da participação feminina em uma profissão que, por muitos anos, a atuação masculina foi predominante. Queremos eliminar as barreiras invisíveis que existem no universo corporativo e criar um ambiente de pluralidade, com mais profissionais engajadas com os desafios do saneamento no país”, reforça Sandra Leal.

A BRK Ambiental incentiva a participação feminina em todas as áreas da empresa, com as mesmas oportunidades para todos os profissionais e a percepção de acolhimento e valorização, de norte a sul do Brasil. Para isso, a companhia investe constantemente no aperfeiçoamento das ações da companhia para garantir que, cada vez mais, a empresa conte com o apoio de mulheres nas operações, como as profissionais de engenharia.