Prefeita Josi Nunes assina convênio que contempla alargamento da Avenida Goiás no trecho que dá acesso ao PAIG

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Nesta terça-feira, 01, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, estiveram na sede da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), reunidos com o titular da pasta, Carlos Humberto Lima. Na ocasião, assinaram convênio que contempla a obra de recapeamento e alargamento da Avenida Goiás no trecho que dá acesso ao Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG).

A obra, estimada em R$ 2,7 milhões, será realizada com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico, por meio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS), do Governo do Estado, e prevê o recapeamento, alargamento e construção de acostamento na Avenida Goiás, no trecho que liga os bairros Vila Nova e Jardim Boulevard ao Parque Agroindustrial.

Para a prefeita Josi Nunes, é uma obra fundamental para Gurupi, fruto de mais uma parceria de êxito para o município. “O recurso para o recapeamento e alargamento da Avenida Goiás já existia no Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Estado, mas não era suficiente para realizar hoje, a obra. Então solicitamos ao Governo do Estado uma atualização desse recurso e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico aprovou R$ 2,7 milhões para a obra. É Mais uma vitória importante para Gurupi”, comemorou a prefeita.

A secretária executiva da SICS, Geanny Pinheiro, destacou a importância do programa e da obra para Gurupi. “O PICS veio para contribuir com o desenvolvimento econômico de forma descentralizada e Gurupi está inserida na primeira fase com um projeto de alargamento da Avenida Goiás. Nosso secretário abraçou o projeto e colocou nesta primeira etapa. Nossa intenção é desenvolver ele ainda esse ano, pois será uma obra muito importante para Gurupi que vai viabilizar melhor acesso ao distrito e também para os empresários que tem suas empresas instaladas no município”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Pedro Dias, afirma que os recursos chegam em boa hora, pois Gurupi recebe atualmente um volume significativo de investimentos do setor privado. “As condições de acesso ao PAIG, pela Avenida Goiás, já estão há algum tempo em situação precária, com o asfalto deteriorando, além de ser uma pista estreita e com movimento que vem aumentando com essa ampliação das atividades no PAIG. Então esse recurso vem para criar uma estrutura de acesso compatível com as nossas necessidades, por isso essa parceria é muito importante”, destacou.

Mais melhorias

A prefeita e o secretário aproveitaram a tarde de reunião na SICS para apresentar outras demandas do PAIG e solicitar os recursos para execução de diversas melhorias no distrito, com o objetivo de proporcionar infraestrutura adequada ao crescimento das atividades empresariais.

Foram apresentadas as seguintes demandas: Pavimentação de toda área; Implantação/expansão da rede de iluminação pública; Rebaixamento da rede de energia elétrica; Arborização de toda área; Criação/implantação de Destacamento da Polícia Militar; Ampliação da rede de internet banda larga; Construção do anel viário; Ampliação do parque multimodal da Ferrovia Norte-Sul em Gurupi; Melhoria da infraestrutura aeroportuária com a construção do Terminal de Cargas.